I lavori sono stati aperti da Domenico Furgiuele, che ha tracciato le linee guida di un appuntamento elettorale fortemente sentito per il futuro dell'intero territorio

I comitati reggini con i loro referenti si riuniscono alla sala Giuditta Levato del Consiglio Regionale. Una sala Giuditta Levato gremita e un'affluenza straordinaria di cittadini e sostenitori hanno fatto da cornice al grande incontro dei comitati territoriali presso il Consiglio Regionale della Calabria. L'evento, promosso a seguito della chiamata a raccolta dI Paolo Ferrara e dell’Onorevole Domenico Giannetta, ha sancito il pieno e compatto sostegno alla candidatura dello stesso Giannetta in vista delle imminenti ed importantissime elezioni suppletive.

A dare notizia dell'esito dell'incontro è Sebastiano Martino, referente del comitato cittadino 2078 di Futuro Nazionale. I lavori sono stati aperti dall'intervento dell'onorevole Domenico Furgiuele, coordinatore regionale di Futuro Nazionale in Calabria, che ha tracciato le linee guida di un appuntamento elettorale fortemente sentito e strategico per il futuro dell'intero territorio reggino