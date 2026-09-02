La rete territoriale di Futuro Nazionale continua a crescere e a consolidare la propria presenza strutturata in Calabria. Nasce in queste ore in città il nuovo comitato costituente "2078", un punto di riferimento strategico guidato dal referente cittadino dottor Sebastiano Martino, apprezzato professionista della sanità reggina e infermiere di terapia intensiva e rianimazione.

La nascita di questa nuova realtà associativa e politica conferma quanto il movimento guidato a livello regionale dall'onorevole Domenico Furgiuele stia penetrando in modo capillare nel tessuto sociale, professionale e di quartiere dell'intera area metropolitana. Il comitato "2078" nasce con una chiara vocazione partecipativa e con l'obiettivo di offrire risposte concrete alle istanze del territorio, aggregando energie fresche e competenze diffuse.

Il neonato comitato esprime fin da subito un sostegno convinto e diretto alla candidatura del dottor Domenico Giannetta alle imminenti elezioni suppletive per la Camera dei Deputati nel collegio di Reggio Calabria. "La figura di Domenico Giannetta rappresenta la sintesi ideale tra esperienza amministrativa, radicamento e visione del futuro", si sottolinea all'interno della compagine reggina, pronta a profondere il massimo sforzo organizzativo per la campagna elettorale.

Core centrale del programma e dell'identità del comitato "2078" è la forte chiamata all'azione rivolta alle giovani generazioni, sinteticamente ed efficacemente riassunta nello slogan provocatorio e propositivo: "Campo largo ai giovani". Un invito chiaro a rompere gli indugi, a non rimanere semplici spettatori o delegare dall'esterno la gestione del proprio domani.

«Non possiamo più permetterci che le migliori risorse del nostro territorio stiano a guardare il futuro che avanza da una posizione di passività», dichiara il referente Sebastiano Martino. «I giovani devono diventare i veri protagonisti del cambiamento della nostra terra. Futuro Nazionale rappresenta lo spazio d'azione ideale per chi vuole rimboccarsi le maniche, partecipare attivamente al dibattito pubblico ed essere artefice delle scelte per la Calabria di domani».

Al fianco del coordinatore regionale Domenico Furgiuele e in stretta sintonia con le direttive del movimento, il referente Sebastiano Martino e la squadra del comitato "2078" aprono così ufficialmente le porte alla cittadinanza, dimostrando che il radicamento di Futuro Nazionale a Reggio Calabria non è solo uno slogan, ma una dinamica politica in costante crescita e consolidamento.