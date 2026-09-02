Futuro Nazionale continua a mettere radici nella provincia di Reggio Calabria e consolida la propria presenza nell’Area Grecanica con l’adesione di Vincenza Marrari, già consigliere comunale di San Lorenzo ed eletta in quota Fiamma Tricolore.

Marrari è la prima donna con una precedente esperienza amministrativa ad aderire al percorso territoriale reggino di Futuro Nazionale, aggiungendo alla squadra un profilo caratterizzato da preparazione accademica, esperienza politica e una particolare competenza nei settori delle politiche sociali e della sicurezza.

Due lauree – L-39 in Servizio Sociale e LM-87 in Servizio Sociale e Politiche Sociali – alle quali si aggiungono un Master di I livello in Criminologia applicata per l’investigazione e la sicurezza pubblica e un Master di II livello in Scienze informative per la sicurezza, con una ricerca dedicata a ’Ndrangheta e riciclaggio. Un percorso formativo che Marrari ha affiancato all’attività nel sociale, all’esperienza amministrativa e all’approfondimento delle tematiche legate alla sicurezza e alla geopolitica.

Ma l’ingresso di Vincenza Marrari porta con sé anche una storia personale di coraggio e determinazione. È lei stessa a raccontare pubblicamente la propria battaglia contro la malattia, rifiutando qualsiasi forma di vittimismo e trasformando una prova difficile della vita in una testimonianza di forza, disciplina e capacità di guardare avanti.

L’adesione si inserisce nel percorso che Paolo Ferrara, sotto la guida del Commissario regionale Domenico Furgiuele e del Segretario nazionale Massimiliano Simoni, sta trasformando progressivamente disponibilità, esperienze e competenze in una presenza sempre più organizzata nella provincia di Reggio Calabria.Un lavoro che Ferrara sta portando avanti sul territorio dalla manifestazione del Pilone del 13 agosto, aggregando amministratori, professionisti, imprenditori e società civile con l’obiettivo dichiarato di costruire una classe dirigente qualificata e radicata nelle comunità.

Dalle precedenti adesioni di Walter Melcore e Giuseppe Cuzzola, alla costituzione del Comitato 2036 di Villa San Giovanni, con il referente Ivan Castagnella e i cofondatori Francesco Laganà e Gaetano Bevacqua, fino alle nuove aggregazioni: territorio dopo territorio, la rete continua ad allargarsi.

Con Marrari questo percorso guarda con particolare attenzione all’Area Grecanica, dove Ferrara e l’ex amministratrice intendono sviluppare una cabina di regia territoriale capace di mettere in relazione competenze, amministratori e società civile e di riportare al centro questioni decisive quali sanità, sicurezza, mobilità, servizi sociali, spopolamento e opportunità per le nuove generazioni.

L’obiettivo è ridurre quella distanza, non soltanto geografica, che continua a separare numerose comunità periferiche dal centro della Città Metropolitana, restituendo al concetto stesso di territorio metropolitano un significato concreto in termini di servizi, diritti e pari opportunità.

Paolo Ferrara: «Con Vincenza non nasce oggi un rapporto politico. Ci conosciamo da molti anni e ci lega un’intesa costruita sulla collaborazione, sulla stima reciproca e sulla condivisione di tante battaglie. Oggi sono particolarmente felice di ritrovarla al mio fianco in Futuro Nazionale, perché conosco la professionista, l’ex amministratrice e, soprattutto, la straordinaria forza della donna.Due lauree, specializzazioni nel sociale, nella criminologia e nella sicurezza, esperienza amministrativa e conoscenza dell’Area Grecanica: è questo il senso del lavoro che stiamo facendo. Non collezioniamo nomi: aggreghiamo persone, valorizziamo competenze e costruiamo, territorio dopo territorio, la classe dirigente di domani.Con Vincenza vogliamo costruire una cabina di regia per l’Area Grecanica. Essere parte della Città Metropolitana non può essere soltanto una definizione amministrativa: deve significare avere gli stessi diritti, servizi e opportunità anche quando si vive nei territori più periferici. Sanità, sicurezza, mobilità e politiche sociali devono tornare al centro dell’attenzione».

E proprio Marrari individua salute e sicurezza come due delle priorità del proprio impegno.

Marrari:«Ho scelto Futuro Nazionale perché voglio mettere competenze, esperienza e determinazione al servizio di un progetto nel quale credo. Con Paolo Ferrara condivido da molti anni un rapporto di stima, collaborazione e sintonia: oggi quell’intesa diventa ancora più forte attraverso un impegno comune per la nostra terra.La mia battaglia parte dalla salute e dalla sicurezza. Voglio una Calabria nella quale nessuno sia costretto ad andare lontano per curarsi e un’Area Grecanica che non si senta più abbandonata. La sicurezza è sanitaria, sociale e territoriale: significa garantire alle persone il diritto di vivere dignitosamente nella propria comunità.La vita mi ha insegnato a combattere e a non arrendermi davanti alle difficoltà. Porterò la stessa determinazione in Futuro Nazionale, mettendoci la faccia, le mie competenze e tutta me stessa. Credo nel merito, nella disciplina, nella responsabilità e nella lealtà. La mia forza e le mie competenze al servizio della nostra terraperché voglio contribuire a costruire, non semplicemente assistere».

L’ingresso della Dott.ssa Marrari arriva mentre Futuro Nazionale è impegnato nelle imminenti elezioni suppletive con Domenico Giannetta, ma il percorso organizzativo guarda già oltre il singolo appuntamento elettorale.

«Le elezioni sono una tappa, la costruzione della classe dirigente è il progetto», conclude Ferrara.«Con Furgiuele e Simoni stiamo lavorando per costruire una squadra che sappia affrontare le sfide di oggi e programmare quelle di domani. Vincenza avrà un ruolo importante in questo percorso: insieme vogliamo riportare l’Area Grecanica e le sue comunità al centro. Dal Pilone all’Area Grecanica, le competenze diventano squadra, la squadra diventa territorio».