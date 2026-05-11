Si è svolta a Gallico Marina l’intitolazione di un vicolo al capitano di lungo corso Rosario Napoli. A presiedere la cerimonia è stato Giuseppe Giordano, candidato alla presidenza della III Circoscrizione – Reggio Nord, che ha sottolineato il valore identitario e culturale dell’iniziativa.

«Sono particolarmente felice di avere il privilegio, di poter procedere all’intitolazione di questi luoghi, anzi di queste storie vive e attuali di una comunità che hanno contribuito alla crescita della nostra città. Parliamo, in questo caso, del capitano di lungo corso Rosario Napoli, una figura che si è distinta e la cui storia è stata riscoperta grazie al lavoro della Commissione Toponomastica e all’impegno certosino di Mimmo Mazzù, che si è fatto carico di ricostruire questa e tante altre storie che nel tempo hanno caratterizzato Gallico e anche il suo borgo marinaro».

Giordano ha quindi rivolto un ringraziamento anche a Franco Barreca, consigliere comunale uscente, evidenziando il lavoro svolto dalla Commissione Toponomastica: Aver fatto uscire dall’anonimato 26 strade e vicoli significa far emergere storie, ma anche rafforzare un processo identitario della nostra comunità gallicese, di Gallico Marina e del borgo marinaro». Per il candidato alla presidenza della III Circoscrizione, le intitolazioni rappresentano «autentici processi di rigenerazione urbana e sociale», capaci di restituire memoria e appartenenza ai territori. Nel corso del suo intervento, Giordano ha inoltre annunciato un importante risultato per il quartiere: «Ci stiamo avvicinando alla fine del mandato e voglio ribadire che per Gallico Marina consegniamo concretamente il progetto e i finanziamenti per la rigenerazione del lungomare e del Cecila del borgo marinaro. Li consegniamo alla futura amministrazione già finanziati e approvati. L’iter successivo riguarderà il progetto esecutivo e l’avvio dei lavori».