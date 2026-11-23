Il consigliere regionale, già coordinatore provinciale, prosegue il suo cammino in Futuro nazionale partecipando attivamente alla fase costituente del partito
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Domenico Giannetta, consigliere regionale della Calabria e coordinatore provinciale di Futuro Nazionale per Reggio Calabria, è stato nominato membro dell’Assemblea Nazionale del movimento dal presidente Roberto Vannacci, nell’ambito della fase costituente del partito.
«Stiamo costruendo un progetto politico fondato su identità, valori e partecipazione - dichiara Giannetta - organizzando il consenso in prospettiva nazionale».
Una nomina che – si legge nella nota diffusa – assume un significato particolare in una fase decisiva per Futuro Nazionale, nato appena nove mesi fa e già capace di affermarsi come una novità nel panorama politico italiano, con una forte identità valoriale e una prospettiva destinata a incidere nel confronto sui grandi temi del futuro della Nazione e sulle scelte programmatiche del prossimo Governo.
«Accolgo questa nomina con grande orgoglio e senso di responsabilità. Futuro Nazionale sta costruendo un progetto politico riconoscibile, fondato su valori, principi e coerenza. Il generale Vannacci sta dando forza a questa identità, raccogliendo entusiasmo e partecipazione da parte di quanti cercano nella destra un riferimento chiaro e una prospettiva di appartenenza».
Sul territorio reggino prosegue il lavoro di radicamento, con nuovi comitati, giovani, militanti e una rete di amministratori che guardano con interesse al movimento.
«Stiamo incontrando entusiasmo in tutte le piazze della provincia. L’11% ottenuto alle elezioni suppletive per la Camera ha rappresentato un risultato straordinario, che ha fatto parlare l’Italia. Oggi quel consenso si sta consolidando in organizzazione, partecipazione e presenza territoriale, grazie al lavoro del coordinamento provinciale in sinergia con il coordinatore regionale Domenico Furgiuele».
«L’obiettivo è costruire una comunità politica solida, capace di crescere e contribuire alla fase costituente di Futuro Nazionale. Il nuovo incarico mi appassiona, lo condurrò con rispetto e senso di responsabilità, consapevole del valore di questa sfida e dell’impegno che richiede»