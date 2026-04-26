Le due compagini civiche si contenderanno la guida del comune reggino dopo la sindacatura di Albanese
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A Giffone saranno due le liste a contendersi la guida del Comune dopo la fine dell’era Albanese. Da una parte “Insieme per costruire” con candidato sindaco Aristodemo Alvaro, dall’altra “Rinascita di Giffone” guidata da Angelo Valensisi.
Le liste
Rinascita di Giffone
Angelo Valensisi candidato sindaco
Candidati consiglieri:
- Federica Chindamo
- Antonino Cutrì (detto Nino)
- Domenico Cutrì
- Salvatore Larosa
- Antonino Mandaglio
- Lina Manno (detta Linuccia)
- Alex Mercuri
- Paolo Sibio
- Daisy Simari
- Pasquale Spanò
-
Insieme per costruire
Aristodemo Alvaro candidato sindaco
Candidati consiglieri:
- Michelangelo Belcastro
- Raffaele Cartolano
- Daniele Crispo
- Beatrice Iaconis
- Massimo Larosa
- Alessandro Moscato
- Fortunato Pasqualone
- Pasqualina Primerano
- Rocco Luigi Russo
- Rosa Maria Ventura