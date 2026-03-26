Fatali per Raso e Pedullà cinque assenze non giustificate nell’arco solare

L’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro informa la cittadinanza che sono state ufficialmente attivate le procedure di decadenza dalla carica di consiglieri comunali di minoranza per Raso Domenica Rafaela e Pedullà Luigina.

Tale provvedimento si rende necessario a seguito dell’accertamento di oltre cinque assenze non giustificate nell’arco di un anno solare, come previsto dalla normativa vigente e dal regolamento del Consiglio Comunale.

La procedura di decadenza rappresenta un atto dovuto e finalizzato alla tutela dell’intera comunità, che ha il diritto di essere pienamente rappresentata all’interno del Consiglio Comunale da membri che esercitino con continuità e responsabilità il proprio mandato istituzionale.

L’Amministrazione ribadisce il proprio impegno nel garantire il corretto funzionamento degli organi democratici e la piena partecipazione alla vita amministrativa, nel rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e responsabilità nei confronti dei cittadini. Seguiranno gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.