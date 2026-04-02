In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, Palazzo Campanella si illumina di blu. Un gesto simbolico che accompagna un impegno concreto, rilanciato dal presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, e dal Garante dei diritti delle persone con disabilità, Ernesto Siclari, nel segno di politiche e percorsi capaci di mettere al centro le persone nello spettro autistico e le loro famiglie.

«La consapevolezza non può ridursi, tuttavia, solo a questa Giornata», afferma il Garante Siclari. «È un impegno quotidiano che deve tradursi in politiche, pratiche e relazioni fondate sull’ascolto e sul rispetto dell’autodeterminazione delle persone autistiche e delle loro famiglie. Riconoscere i loro bisogni, accogliere le diverse modalità di comunicazione e rimuovere le barriere — materiali, culturali e informative — è un dovere istituzionale e civile».

Il Garante sottolinea come la tutela dei diritti passi attraverso diagnosi tempestive, percorsi di supporto personalizzati lungo tutto l’arco della vita, ambienti educativi e lavorativi realmente inclusivi e un sostegno concreto alle famiglie. In Calabria, questo impegno assume un significato ancora più evidente: la distanza dai servizi, la frammentazione degli interventi e la carenza di risorse rendono necessario un lavoro costante di coordinamento e vigilanza, ma anche il riconoscimento del ruolo prezioso svolto dalle associazioni e dalle comunità locali, spesso prime a intercettare bisogni e a costruire reti di prossimità.

«L’autismo non è un’eccezione da gestire, ma una delle molte forme attraverso cui si esprime la condizione umana», prosegue il Garante. «Riconoscere questa pluralità significa impegnarsi a costruire contesti accessibili, capaci di accogliere le differenze senza trasformarle in ostacoli. È un impegno che riguarda tutto il Paese e che, in territori come la Calabria, richiede un’attenzione ancora più vigile e una collaborazione istituzionale continua».

Il Garante rinnova infine il proprio impegno a vigilare sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità, a mantenere un dialogo costante con associazioni, famiglie e persone autistiche e a collaborare con le istituzioni per rafforzare gli strumenti di protezione e inclusione.

Sul tema, il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, richiama l’impegno già avviato dalle istituzioni regionali e la necessità di proseguire lungo questa direzione.

«Ringrazio il Garante per i diritti delle persone con disabilità, Ernesto Siclari, per il prezioso lavoro svolto e per l’attenzione costante rivolta a un tema che riguarda la dignità delle persone e la qualità della nostra comunità. La Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo rappresenta un momento importante per rafforzare un impegno che il Consiglio regionale ha già avviato e che continuerà a sostenere con determinazione».

«Come istituzioni – prosegue Cirillo – rinnoviamo il nostro impegno volto a trasformare la consapevolezza in risposte concrete, avviando percorsi che mettano al centro le persone, le loro famiglie e la dignità di tutti. È fondamentale rafforzare la rete dei servizi e sostenere le famiglie, che troppo spesso si trovano ad affrontare da sole le difficoltà quotidiane».

«In questa direzione – aggiunge il presidente del Consiglio regionale – si inserisce anche il lavoro della Giunta regionale che, nei giorni scorsi, ha approvato le linee guida per l’avvio e il potenziamento dei Centri polivalenti dedicati a giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico e disabilità con bisogni complessi, una misura che punta a rafforzare la rete territoriale socio-sanitaria e a garantire continuità nei percorsi di inclusione lungo tutto l’arco della vita. Un passo importante che conferma la volontà della Regione Calabria di rispondere alle esigenze di tante famiglie».