Grande partecipazione e sala gremita al residence del Villaggio Baia dello Stretto di Gallico Marina dove Giuseppe Giordano, candidato alla carica di presidente della III Circoscrizione Reggio Nord nella “Uniti per Reggio Nord” ha presentato la sua squadra in vista delle prossime elezione del 24 e 25 maggio 2026. Nel corso dell’incontro, Giordano ha illustrato un focus sugli interventi realizzati dall’amministrazione comunale Falcomatà e sui progetti attualmente in corso nell’area Nord della città, rilanciando una nuova visione di sviluppo fondata sul decentramento amministrativo, sulla prossimità ai territori e sulla rigenerazione urbana.

Il candidato ha spiegato le ragioni della sua discesa in campo: «La mia candidatura nasce da un percorso già in atto, non è stata una scelta improvvisa. Ho partecipato in prima linea alla costruzione della riforma del decentramento, contribuendo a definire un modello che oggi deve diventare operativo. Per questo ho sentito la responsabilità di mettere a disposizione della comunità il lavoro fatto e le competenze costruite, assumendo un ruolo diretto in questa nuova fase».

Momento centrale dell’iniziativa è stato l’annuncio del progetto di rigenerazione del lungomare di Gallico e del Borgo Cecilia, approvati e finanziati, definiti da Giordano unitamente al Ponte di collegamento Gallico-Catona tra gli interventi strategici più importanti per il futuro della zona Nord della città. Il prossimo passaggio riguarderà il progetto esecutivo e l’avvio dei lavori.

«Questa amministrazione - ha sottolineato - ha recuperato il rapporto con il mare e il completamento del waterfront con l’ultimo tratto, il lungomare di Gallico. È stato compiuto uno sforzo decisivo attraverso una strategia legata alle politiche di coesione e all’Agenda Urbana 2021/2027, investendo l’intera disponibilità finanziaria, circa 5 milioni e mezzo di euro, nel progetto e nel rispetto del cronoprogramma».

«Gallico torna ad avere il suo lungomare», ha dichiarato tra gli applausi dei presenti. Giordano ha inoltre ricordato il percorso amministrativo dell’opera: «Prima ancora che Agenda Urbana diventasse operativa nel 2024, già nel 2021 l’amministrazione comunale aveva inserito il lungomare di Gallico nei CIS - Contratti Istituzionali di Sviluppo - ma la Regione Calabria ha creato un muro, non finanziando alcun progetto per Reggio Calabria. Una scelta dettata da motivazioni politiche, mentre sono stati finanziati interventi in altri Comuni, certamente rispettabilissimi, ma non nella nostra città».

Infine, il candidato alla presidenza della III Circoscrizione ha evidenziato la visione complessiva dell’intervento: «Nel progetto del lungomare di Gallico abbiamo inserito anche il tratto Gallico-Catona, che consideriamo strategico per la riqualificazione e lo sviluppo dell’intera fascia nord della città».

L’incontro si è concluso con la presentazione ufficiale dei candidati della lista “Uniti per Reggio Nord” e con un confronto aperto con cittadini, associazioni e rappresentanti del territorio.