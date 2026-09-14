Importante riconoscimento per l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, delegata dal Parlamento europeo a redigere il rapporto sullo stato delle donne e sulla parità di genere per il 2027, un importante dossier che andrà ad indirizzare le politiche degli Stati membri e rappresenterà la posizione del Parlamento europeo alla 71ª sessione della Commissione delle Nazioni Unite sullo Status delle donne.

L’On. Princi è stata infatti nominata dal PPE, con il sostegno di tutti i gruppi politici, relatrice dell’importante dossier della commissione FEMM (Diritti delle donne e Uguaglianza di genere) del Parlamento europeo intitolato «Raccomandazione al Consiglio per la 71ª sessione della Commissione ONU sullo Status delle donne», a testimonianza della stima di cui gode a Bruxelles.

«È un dossier fondamentale – spiega l’eurodeputata calabrese – che sarà votato in plenaria a Strasburgo a gennaio e, una volta approvato, definirà la posizione del Parlamento europeo in vista dei lavori della Commissione ONU, il principale consesso internazionale dedicato ai diritti delle donne e alla parità di genere». Tra i temi prioritari, individuati dall’On. Princi, vi sono il contrasto alla povertà femminile, l’autonomia economica, il lavoro dignitoso, la parità salariale, le opportunità nelle STEM, il sostegno all’imprenditorialità femminile e la lotta a ogni forma di violenza sulle donne.

«Un impegno concreto – evidenzia – volto ad accelerare il raggiungimento della parità di genere e l’emancipazione di donne e ragazze nel quadro dell’Agenda 2030». Il dossier sarà presentato all’ONU a marzo 2027 e diventerà un punto di riferimento per gli Stati membri dell’UE, compresa l’Italia, orientandone le politiche nazionali e rafforzando il peso dell’Europa nella difesa dei diritti delle donne.

«È un incarico di responsabilità – afferma l’eurodeputata calabrese –, che affronterò con serietà e determinazione, mettendo al centro la dignità della persona, il rispetto dei diritti e dei valori che sono alla base della nostra società e del progetto europeo. Porterò avanti questo impegno con serietà e responsabilità, avendo sempre come bussola la mia terra e i grandi insegnamenti e i valori che mi ha trasmesso. È con questo bagaglio umano e culturale che intendo affrontare un compito così importante e delicato, con la consapevolezza che difendere i diritti delle donne significa contribuire a costruire una società più giusta, libera e inclusiva. Perché a New York l’Europa dovrà arrivare con una voce chiara, forte e credibile», conclude l’On. Giusi Princi.