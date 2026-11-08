L'europerlamentare calabrese Giusi Princi ha incontrato il Colonnello Massimiliano Sole, nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria. Accogliendo l'invito del Comandante Sole, l'Onorevole Princi si è recata in visita di cortesia presso la sede del Comando provinciale reggino.

«È stato un incontro costruttivo, che mi ha permesso di conoscere e apprezzare la visione e il metodo del Comandante Sole», afferma l'On. Giusi Princi. È fondamentale - evidenzia l'europarlamentare calabrese - offrire alle nuove generazioni gli strumenti per comprendere i cambiamenti e orientare i processi della realtà, anziché subirli. Nel corso dell'incontro, abbiamo approfondito anche le trasformazioni legate all'intelligenza artificiale, destinate a incidere sempre più trasversalmente su ogni ambito della nostra società.

Da donna di scuola - continua l'On. Princi -, apprezzo l'attenzione che il Comandante Sole riserva ai giovani e alla valorizzazione delle loro potenzialità . Un orientamento che si traduce nell'impegno quotidiano a favore delle ragazze e dei ragazzi del territorio, ma anche nella scelta di avvalersi di una squadra dirigenziale giovane, preparata e competente. Investire sui giovani significa anche renderli consapevoli: è attraverso la diffusione della cultura della legalità, soprattutto nei luoghi della formazione e della crescita, che si costruiscono le fondamenta di una società più giusta e libera da condizionamenti.

Sul fronte del contrasto alla criminalità - aggiunge l'europarlamentare calabrese -, condividiamo una visione che affianca l'impegno nella prevenzione e nella sensibilizzazione alla necessaria fermezza dell'azione di contrasto , perché l'Arma dei Carabinieri, oltre a rappresentare un fondamentale presidio di sicurezza e legalità, sia sempre più una presenza amica, una sentinella del territorio, capace di ascoltare e intercettare i bisogni delle comunità».

Il percorso professionale del Colonnello Massimiliano Sole si distingue per un'esperienza articolata in ambito investigativo, territoriale, operativo e formativo, maturata attraverso incarichi di comando, responsabilità dirigenziali e attività svolte anche in ambito internazionale.