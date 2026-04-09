In concomitanza della restituzione della bandiera tricolore da parte degli atleti azzurri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell'incontro con il Santo Padre, anche il Senato ha voluto celebrare questoggi a Palazzo Giustiniani i grandi protagonisti di Milano Cortina 2026, in un incontro voluto proprio dalla senatrice e atleta paralimpica Giusy Versace, nel corso del quale i 37 atleti intervenuti hanno ricevuto una speciale medaglia di bronzo che non ha precedenti nella storia di Palazzo Madama.

In una Sala Zuccari gremita da azzurri in divisa e dai dirigenti dei Gruppi Sportivi Militari e Corpi Civili dello Stato, ad applaudire e commentare i successi di Milano Cortina 2026 (30 medaglie nell'Olimpiade e 16 nella Paralimpiade) erano presenti le principali cariche del mondo politico e sportivo. Dal presidente del Senato Ignazio La Russa ai ministri dello sport e della disabilità Andrea Abodi e Alessandra Locatelli (intervenuta in video messaggio), ai presidenti delle Commissioni Cultura, Sport e Istruzione pubblica di Camera e Senato Federico Mollicone e Roberto Marti.

I complimenti in video messaggio sono arrivati anche dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio e dal presidente di Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, mentre sono intervenuti il vice presidente vicario del Cip Massimo Porciani e la dottoressa Rossana Ciuffetti per Sport e Salute.

Nei vari contributi è emerso più volte l'eccellenza organizzativa italiana, la grande eredità in termini infrastrutturali e sociali che i Giochi di Milano Cortina lasceranno, il valore intrinseco dello sport, la sua capacità di offrire occasioni di riscatto per persone con disabilità, ma anche la sua straordinaria attitudine nel favorire la coesione tra i popoli, la fratellanza, il rispetto delle regole e il dialogo, così come è stato ricordato anche nella 'Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace', che si è celebrata lo scorso 6 aprile.

Nell'occasione, infine, è stata presentata in anteprima l'opera unica dipinta su tela, dell'artista torinese Gianni Moramarco dedicata agli atleti paralimpici e ai Giochi di Milano Cortina e che è stata poi donata al Senato. L'artista ha inoltre omaggiato le autorità presenti con alcune serigrafie dellopera, numerate e autografate.

«Ho ritenuto importante che anche il Senato onorasse la grande Olimpiade e Paralimpiade Italiana che ci fatto vivere settimane di grandissime emozioni, che oggi abbiamo rivissuto attraverso lo splendido filmato che Raisport ci ha gentilmente concesso, e sono onorata del fatto che gli atleti abbiano ricevuto una medaglia di bronzo che non ha precedenti nella storia del Senato, così che tra i loro cimeli riporranno anche un pezzo davvero unico. Da atleta è stata una grande emozione poter celebrare tutti questi campioni e mi sono commossa nel vedere anche la grande partecipazione dei gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato, con i quali ho collaborato a strettissimo contatto affinchè aprissero le loro porte anche agli atleti paralimpici, offrendo loro stesse opportunità e condizioni degli atleti normodotati. Una battaglia che abbiamo vinto tutti assieme e che sicuramente avrà già portato i suoi frutti in questa Paralimpiade invernale. Ringrazio tutti gli intervenuti, istituzioni e membri del mondo sportivo, gli atleti per aver onorato questo momento, lo staff tecnico e le federazioni e rivolgo un grande in bocca al lupo a tutti per le future competizioni» - così Giusy Versace al termine dell'incontro.