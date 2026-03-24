L’esito del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, conclusosi con la prevalenza del No, non può essere letto come l’affermazione di una verità assoluta, né come la vittoria di una parte sull’altra. Piuttosto, rappresenta un momento di riflessione collettiva sulla complessità dell’ordinamento costituzionale italiano e sulla delicatezza degli equilibri che regolano il sistema della giustizia.

Quando si interviene su un’architettura istituzionale costruita nel tempo, come quella delineata dalla Costituzione, ogni proposta di riforma deve confrontarsi con la conoscenza del diritto, con la storia delle garanzie costituzionali e con la consapevolezza delle possibili criticità che modifiche non sufficientemente meditate possono generare.

In questo contesto, il No sostenuto con determinazione dal procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, assume un significato che va oltre il merito tecnico del quesito referendario. La sua posizione è stata percepita da una parte significativa dell’opinione pubblica come un richiamo alla prudenza istituzionale di chi, per esperienza diretta, conosce la struttura della giurisdizione, le sue fragilità e i rischi che possono derivare da interventi non pienamente coerenti con l’impianto costituzionale.

Da osservatore, emerge un dato sociologicamente rilevante: la forte affluenza al voto e, soprattutto, la partecipazione di un numero significativo di giovani, provenienti da tutto il Paese, con una presenza particolarmente evidente nel Mezzogiorno. Un elemento che merita attenzione, considerando la crescente distanza che spesso le nuove generazioni manifestano nei confronti della politica e dei processi democratici.

In questa occasione, invece, si è verificato qualcosa di diverso. Molti giovani si sono avvicinati al tema della giustizia senza una formazione giuridica specifica, ma spinti da un interesse autentico, alimentato anche dall’esposizione mediatica di figure istituzionali autorevoli e, in particolare, dalla figura di Nicola Gratteri.

Quando una personalità istituzionale riesce a comunicare con linguaggio chiaro e accessibile, si attiva un processo di riconoscimento fondato non sulla propaganda, ma su coerenza, rigore e credibilità. Negli anni, attraverso incontri nelle scuole, nelle università e nei contesti pubblici, Gratteri ha costruito un rapporto costante con i giovani, affrontando temi complessi con uno stile diretto ma mai superficiale.

È anche in questo rapporto che può essere letta, almeno in parte, la partecipazione registrata a questo referendum. Non come adesione a una verità preconfezionata, ma come ricerca di un punto di riferimento capace di richiamare l’attenzione sull’importanza di conoscere prima di riformare, comprendere prima di modificare, studiare prima di decidere.

Il consenso raccolto attorno al No, dunque, non può essere ridotto a una dinamica puramente politica. Esso racconta anche un bisogno diffuso di approfondimento, di consapevolezza e di partecipazione, che attraversa le nuove generazioni e che richiama con forza il valore della cultura del diritto come fondamento della democrazia.