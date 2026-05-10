Sessanta equipaggi, pubblico delle grandi occasioni e attenzione anche da fuori Calabria: l’amministrazione comunale guarda al motorsport come leva per turismo e aggregazione

Grande partecipazione e spettacolo di motori per il “1° Trofeo Opes Sala – Mosorrofa”, il memorial dedicato a Giovanbattista Serpa, che si è svolto tra le strade di Sala e Mosorrofa richiamando appassionati, piloti e tanti cittadini. Oltre sessanta auto in gara, provenienti anche da fuori regione.

L’iniziativa, organizzata da Nicar Competition con il supporto di Opes Settore Motori e con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, ha trasformato il territorio collinare reggino in una pista dedicata allo sport automobilistico, mettendo insieme competizione e momenti di aggregazione.

Al taglio del nastro inaugurale hanno preso parte il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, e l’assessore comunale Carmelo Romeo, che hanno espresso apprezzamento per una manifestazione capace di valorizzare il territorio e promuovere lo sport come occasione di socialità e partecipazione.

Nel corso della giornata i piloti si sono sfidati lungo il percorso predisposto dall’organizzazione, davanti a un pubblico che ha seguito con entusiasmo le diverse prove. Grande emozione anche durante la cerimonia conclusiva di premiazione, dedicata al ricordo di Giovanbattista Serpa, figura molto stimata nell’ambiente sportivo e cittadino.

«Un momento di promozione del territorio – ha spiegato il sindaco Battaglia – auspichiamo che possa diventare un appuntamento fisso, considerato il richiamo che eventi come questo esercitano anche fuori regione. Come Amministrazione comunale siamo stati vicini perché attraverso queste attività si possano promuovere le nostre risorse».

«Lavoriamo per creare sinergie territoriali per destagionalizzare il turismo di nicchia come nel caso del turismo sportivo motoristico, perché è un prezioso contributo alla conoscenza dei territori», ha specificato l’assessore Carmelo Romeo.