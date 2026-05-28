Concluse le operazioni elettorali, si è svolta questa mattina al Tribunale di Palmi la proclamazione ufficiale di Giovanni Calabria, neo sindaco della città del reggino. Dalle ore 12:06 è iniziata, quindi, definitivamente l’era Calabria. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti istituzionali uniti per sancire l’inizio di un nuovo percorso per la comunità. Applausi e speranze hanno accompagnato la cerimonia in tribunale che certifica i risultati elettorali e investe ufficialmente Giovanni Calabria del ruolo di primo cittadino. Sinceri auguri sono stati fatti da tutta la magistratura giudicante.

Un momento che segna il passaggio da un periodo di attesa a una fase attiva di governo. Con l’inizio ufficiale delle sue funzioni, l’ex comandante della Stazione dei carabinieri di Palmi è pronto a mettere in atto il suo programma, mirato a migliorare la qualità della vita nella città, ad agire tempestivamente sulle emergenze e promuovere sviluppo, cultura e partecipazione attiva dei cittadini.

Nella prima breve dichiarazione ufficiale, il sindaco ha ringraziato tutti e ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra per guidare Palmi verso un futuro prospero e di pacificazione sociale: «Grazie presidente, grazie a tutti voi, ai presenti, molti dei quali mi hanno accompagnato in questo progetto. L'augurio che faccio a tutti noi è di servire bene la comunità che c'è stata affidata. Grazie soprattutto dell'impegno e che ci sia un clima di rinnovata serenità per tutti, perché questa comunità lo merita».