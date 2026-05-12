Il candidato: «Reggio Calabria ha bisogno di ritrovare la propria identità e la propria vocazione, ormai smarrite. I cittadini vogliono tornare ad essere orgogliosamente reggini Adesso serve una guida forte e determinata»

Inaugurata la segreteria politica del candidato consigliere Giuseppe Barbaro, nella lista Insieme si può – rappresentata da Bruno Occhiuto – alla presenza del candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro. Nel corso dell’incontro sono state affrontate numerose tematiche fondamentali per il territorio: sviluppo economico, servizi ai cittadini, rigenerazione urbana e prospettive per il futuro della città. Barbaro ha spiegato con chiarezza le motivazioni della sua candidatura: «Ho deciso di candidarmi perché non potevo più accettare di vedere la mia città ultima in ogni classifica socio-economica nazionale. È arrivato il momento in cui tutti noi dobbiamo rimboccarci le maniche: Reggio Calabria ha bisogno di ritrovare la propria identità e la propria vocazione, ormai smarrite. I cittadini vogliono tornare ad essere orgogliosamente reggini».

Un intervento forte e diretto, che ha evidenziato come oggi la città abbia perso direzione, subendo gli eventi invece di determinarli. «Adesso serve una guida forte e determinata. E solo Francesco Cannizzaro può interpretare il ruolo di condottiero», afferma Barbaro.

VI è la necessità di una vera rigenerazione urbana, capace di rilanciare anche i siti industriali, commerciali e di ricerca, per creare occupazione e trattenere i giovani, troppo spesso costretti a lasciare il territorio per mancanza di opportunità. «Servono spazi e menti giovani per valorizzare e dare nuova linfa a prodotti identitari come il Bergamotto e l’Arancia Belladonna», afferma Barbaro, dirigente Copagri.

Fondamentale sarà anche ripristinare una Fiera permanente, capace di sostenere lo sviluppo economico metropolitano e di intercettare quel turismo congressuale e business che da anni il territorio non riesce ad attrarre, contribuendo così alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

Ampio spazio anche al tema del turismo, che non può prescindere da un sistema moderno ed efficiente di depurazione e gestione degli scarichi a mare. In questo senso, sono stati evidenziati gli interventi previsti per il depuratore di Catona, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità del litorale e valorizzare il territorio. Tra le proposte di Barbaro, anche uno studio per la fattibilità del collegamento stabile dei lungomari di Catona e Gallico.

Tra le priorità indicate, grande attenzione al quartiere di Arghillà, che sarà al centro dell’agenda politica: un’area che necessita di interventi concreti e del supporto decisivo dello Stato attraverso misure straordinarie per uscire dal degrado e tornare alla normalità.

Il candidato sindaco Cannizzaro, apprezzando la visione e la determinazione di Barbaro, ha invitato i presenti a sostenerlo: «La nostra squadra ha bisogno di persone motivate, preparate e determinate, capaci di dare un contributo concreto al rilancio della città. In questi anni sono state troppe le occasioni mancate, fatte perdere alla città da chi ha amministrato senza una direzione e senza visione. Eppure, grazie all'impegno mio e della Coalizione che mi sostiene, in questi anni sono arrivate ingenti risorse per Reggio Calabria, che però non sono state pienamente utilizzate. Ho scelto – continua l’On. Cannizzaro - di lasciare il Parlamento, almeno questo è il mio intento, per dedicarmi completamente a Reggio, con l’obiettivo di farla finalmente brillare. Partiremo dal garantire i servizi essenziali ai più bisognosi, fino a dare vita a progetti ambiziosi che possano rendere Reggio Calabria la vera perla del Sud Italia».