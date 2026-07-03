«L'attivazione di queste nuove corse rappresenta un segnale di grandissima attenzione verso la Calabria e la sua mobilità, specialmente in un momento cruciale come l'inizio della stagione estiva, quando la richiesta di trasporti efficienti diventa fondamentale sia per i residenti che per i turisti. Per questo motivo – continua la senatrice – voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e ai vertici di Ferrovie dello Stato per aver recepito con tempestività le istanze del territorio, dimostrando una forte sensibilità istituzionale e una capacità di ascolto che per anni sono mancate.

La linea Jonica ha sofferto troppo a lungo di un deficit di collegamenti che oggi, grazie all'impegno costante della Lega al governo e alla sinergia con gli amministratori locali, stiamo finalmente colmando. Questo intervento – procede Minasi – non è un fatto isolato, ma si inserisce in una visione strategica complessiva di rilancio infrastrutturale della nostra regione, che mette al centro il potenziamento delle reti regionali, l'ammodernamento della SS106 e i grandi investimenti sull'Alta Velocità.

La Calabria – conclude la Senatrice – sta finalmente uscendo dall'isolamento: continueremo a lavorare pancia a terra affinché ogni territorio della nostra regione riceva i servizi che merita».