Il segretario provinciale Antonino Araniti annuncia il sostegno al candidato del centrodestra per il voto del 27 e 28 settembre e punta a rafforzare la presenza della città a Roma

Italia del Meridione guarda con convinzione alle prossime elezioni suppletive per la Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Reggio Calabria e annuncia il proprio sostegno a Fabio Roscioli, candidato unitario della coalizione di centrodestra alle elezioni del 27 e 28 settembre.

Una scelta che, per Italia del Meridione, mette in campo una figura di esperienza, preparata e capace di rappresentare il territorio con autorevolezza nelle istituzioni nazionali.

Il sostegno di Italia del Meridione

«Riteniamo che Fabio Roscioli possa rappresentare una scelta importante per Reggio Calabria e per l’intera Calabria – è la posizione di Antonino Araniti, Segretario Provinciale Reggio Calabria IdM –. In un momento nel quale il territorio ha bisogno di una rappresentanza forte, competente e capace di dialogare con le istituzioni nazionali, il suo profilo offre garanzie di esperienza e autorevolezza».

Per Italia del Meridione, dunque, le suppletive rappresentano un passaggio importante per rafforzare la rappresentanza di Reggio Calabria a Roma e dare continuità al lavoro del centrodestra, mantenendo il territorio al centro dell’agenda politica nazionale.