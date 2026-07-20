L'eurodeputata reggina conferma il 100% delle presenze al Parlamento europeo per il secondo anno consecutivo: «Sedici dossier, venticinque interventi, 6 missioni interparlamentari all'estero e la responsabilità di tutelare e valorizzare la storia e la cultura del popolo calabrese»

Per il secondo anno consecutivo, il Parlamento europeo ha certificato il 100% delle presenze dell'europarlamentare Giusi Princi nelle sedute di Plenaria e delle Commissioni parlamentari.

In soli due anni, l'eurodeputata si è distinta per il numero di dossier seguiti, gli interventi in aula e le missioni all'estero, svolte nel suo ruolo di Presidente della Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l'Asia Centrale (DCAS) e di componente dell'Intercomitato del Parlamento europeo sui diritti delle persone con disabilità.

L'eurodeputata calabrese, inoltre, si è fatta apprezzare trasversalmente da tutte le parti politiche e dalla Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che proprio nei giorni scorsi ha ringraziato l'On. Princi esprimendo attestazioni di stima e affermando che l'europarlamentare rappresenta al meglio la Calabria e l'Italia.

« Sedici dossier seguiti per il Ppe, venticinque interventi nei dibattiti a Strasburgo, 6 missioni interparlamentari all'estero », afferma in un post sui social l'On. Princi, che ripercorre con orgoglio i numeri della sua attività parlamentare.

«Dietro ciascuno di essi - spiega ancora nel post - c'è soprattutto un metodo, che coincide con il mio modo di intendere la politica vissuta come servizio : rimboccarsi le maniche, studiare ogni dossier fino in fondo, non sottrarsi mai al confronto e alle negoziazioni, ascoltare, rivendicare con fermezza le prerogative del proprio territorio. Perché la fiducia dei colleghi, delle istituzioni e della propria gente non si chiede. Si conquista, giorno dopo giorno, con serietà, sacrificio, impegno e competenza.