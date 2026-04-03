Si tratta di un locale di proprietà della Città Metropolitana annesso all’istituto scolastico in Via Aspromonte che viene concesso in comodato uso gratuito al Comune di Monasterace. La scelta del Sindaco Metropolitano facente funzione Carmelo Versace, è frutto del fatto che le realtà associative presenti a Monasterace svolgevano la loro attività nell’edificio comunale dell’ex biblioteca, che è oggetto di lavori di demolizione e ristrutturazione per essere adibito a Centro operativo comunale.



“Abbiamo accolto la richiesta del Comune di Monasterace perché era indispensabile individuare un'altra struttura idonea ad ospitare la sede e le attività delle aggregazioni associative che operano nel comune, in seguito ai lavori che riguardano la struttura dell’ex biblioteca” - sono le parole del Sindaco facente funzioni che ha aggiunto: “L’accordo ha durata decennale ed è eventualmente rinnovabile perché è una scelta che riguarda il futuro di quelle associazioni operanti sul territorio, che, con la loro attività, garantiscono un servizio alla comunità, di interesse pubblico, di sviluppo locale e soprattutto volto a creare un punto di aggregazione in grado di contrastare l’isolamento sociale”.