Lunedì l’iniziativa promossa dal Pd e dal movimento Democratiche con Roberta Mori e Sesa Amici

A sostegno della candidatura di Mimmo Battaglia a sindaco di Reggio Calabria, la Conferenza metropolitana delle Democratiche promuove un importante momento di confronto e partecipazione dedicato al ruolo delle donne nella costruzione di una città più giusta, inclusiva e libera da ogni forma di violenza.

L’iniziativa, in programma l’11 maggio prossimo alle ore 18, presso il gazebo dello Chapeau Restaurant Wine Bar, sul Lungomare Falcomatà, si svilupperà in un dialogo aperto sui temi dei diritti e delle libertà.

La lista del Partito Democratico per le elezioni amministrative di Reggio Calabria si distingue per una significativa presenza femminile, con una maggioranza di candidate donne. Un segnale chiaro di impegno concreto verso la valorizzazione delle competenze femminili nella vita politica e amministrativa della città.

Capolista è Maria Antonietta Rositani, simbolo di forza e resilienza, la cui storia rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la rappresentanza delle istanze delle donne vittime di violenza. La sua candidatura incarna un messaggio potente di riscatto, coraggio e impegno civile.

A confrontarsi con le candidate sarà Roberta Mori, portavoce nazionale delle Democratiche, insieme a Sesa Amici, già sottosegretaria di Stato, che porteranno il proprio contributo sui temi delle politiche di genere e del contrasto alla violenza.

Accanto a loro, le candidate del Partito Democratico -tra cui assessore uscenti o che hanno già ricoperto incarichi amministrativi- rappresentano un patrimonio di competenze, esperienza e impegno civico. Donne che, nei rispettivi ruoli, hanno saputo interpretare e incarnare al meglio i valori del Partito Democratico, lavorando con serietà, responsabilità e attenzione ai bisogni della comunità.

Allo stesso tempo, i nuovi innesti in lista rappresentano qualità e visione, un investimento importante per il futuro della città, energie nuove che rafforzano una proposta politica credibile, innovativa e capace di guardare avanti.

Interverranno, inoltre, dirigenti di partito e rappresentanti delle istituzioni, a testimonianza di una mobilitazione ampia e condivisa.

“Questo appuntamento -dichiara Barbara Panetta, portavoce metropolitana delle Democratiche- rappresenta un momento importante non solo per la campagna elettorale, ma per il futuro della città. La scelta di una lista con una forte presenza femminile non è simbolica, ma sostanziale, come Partito Democratico vogliamo costruire una Reggio Calabria in cui le donne siano protagoniste delle scelte politiche e amministrative. La candidatura di Maria Antonietta Rositani è emblematica di questo percorso, la sua storia parla di dolore, ma soprattutto di rinascita e determinazione.

Le nostre candidate, molte delle quali hanno già ricoperto ruoli amministrativi con competenza e dedizione, insieme ai nuovi innesti che portano qualità e visione, rappresentano una classe dirigente credibile e pronta a governare.

Rivolgiamo un appello convinto al voto per Mimmo Battaglia sindaco, per il Partito Democratico e per le nostre donne. Sostenere questa squadra significa scegliere una città più giusta, più inclusiva e più libera.”