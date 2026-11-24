Diga del Metramo, Pedemontana e sanità al centro del confronto tra il Vice Presidente del Consiglio Regionale, Ranuccio e l’Associazione Città della Piana

La Piana di Gioia Tauro non può più attendere. Servono scelte chiare, investimenti concreti e una forte azione politica per sbloccare opere strategiche e affrontare le emergenze che da troppo tempo frenano lo sviluppo del territorio. È questo il messaggio emerso dall’incontro tra il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Giuseppe Ranuccio, e i rappresentanti dell’Associazione Città della Piana, svoltosi nell’ambito di un confronto dedicato alle principali priorità dell’area metropolitana della Piana di Gioia Tauro. Al centro della discussione i temi della sanità, delle energie rinnovabili, dei trasporti e delle infrastrutture, settori decisivi per garantire crescita economica, occupazione e migliori condizioni di vita ai cittadini.

Particolarmente forte è stato il richiamo alla necessità di dare finalmente una risposta a una delle più gravi incompiute della Calabria: la Diga del Metramo. Un’opera ultimata alla fine degli anni novanta e costata decine di miliardi di lire e mai entrata in funzione. Una vicenda che rappresenta plasticamente il divario tra risorse investite e risultati ottenuti e che continua a privare la Piana di uno strumento fondamentale per lo sviluppo agricolo e la gestione delle risorse idriche. I rappresentanti dell’Associazione hanno evidenziato come l’attivazione della diga potrebbe determinare una svolta per l’agricoltura dell’intero comprensorio, sostenendo le aziende agricole, garantendo disponibilità idrica e rafforzando la competitività di uno dei comparti produttivi più importanti della Calabria.

Altro tema affrontato è stato quello della Pedemontana della Piana, infrastruttura strategica e ancora oggi incompleta. Un ritardo che continua a penalizzare collegamenti, mobilità e opportunità di sviluppo per decine di migliaia di cittadini e imprese.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre ribadita la necessità di rafforzare i servizi sanitari territoriali, superando carenze e disuguaglianze che continuano a pesare sulle comunità della Piana, troppo spesso costrette a fare i conti con servizi insufficienti e una mobilità sanitaria che penalizza famiglie e pazienti.

Al termine del confronto, Giuseppe Ranuccio ha sottolineato come le istanze emerse debbano trasformarsi in una piattaforma condivisa di rivendicazione istituzionale. «La Piana di Gioia Tauro possiede tutte le potenzialità per diventare uno dei principali motori di sviluppo della Calabria. Tuttavia, per ottenere risultati concreti occorre superare divisioni e particolarismi. È necessario costruire una vera alleanza istituzionale tra i Comuni della Piana, perché solo un territorio unito può esercitare un peso politico adeguato e chiedere con forza il completamento delle opere strategiche e gli investimenti che gli spettano. La stagione delle attese deve lasciare il posto a quella delle decisioni e dei risultati».

L’incontro si è concluso con l’impegno comune a mantenere alta l’attenzione sulle grandi questioni che interessano la Piana di Gioia Tauro, affinché temi come la Diga del Metramo, la Pedemontana, il diritto alla salute e le opportunità di sviluppo non restino promesse irrisolte ma diventino finalmente obiettivi concreti dell’agenda politica regionale.