Il Consiglio Comunale di Caulonia è stato convocato per il giorno 17 aprile 2026 alle ore 18:30, in prima convocazione, presso il salone della Biblioteca Comunale di Caulonia Marina, in via Brigida Postorino.

La seduta affronterà diversi punti, tra cui un ordine del giorno sulla pace, la legalità internazionale e i diritti umani. Tra i punti più attesi figura il tema dei lavori del lungomare, inserito all'ordine del giorno come punto aperto, con comunicazione del Sindaco e spazio alla discussione. La scelta di questa formula non è casuale: l'Amministrazione vuole che il Consiglio Comunale sia il luogo in cui la cittadinanza può vedere riflesse le proprie istanze.

La Presidente del Consiglio Comunale Agnese Panetta ha dichiarato: «Ho voluto che i lavori del lungomare fossero inseriti come punto aperto perché il Consiglio Comunale non è solo il luogo delle delibere: è lo spazio della comunità. Il lungomare è un bene di tutti, e tutti devono poter sapere cosa succede, fare domande, portare la propria voce. Aprire la discussione in aula è il primo atto di rispetto verso i cittadini».

Giovanni Maiolo, Vicesindaco e Assessore alla Cultura ha sostenuto: «Mettere la discussione sul lungomare come punto aperto significa scegliere la trasparenza come metodo di governo. Non ci presentiamo in aula con tutto già deciso: ci presentiamo in ascolto. È un segnale che questa amministrazione considera la partecipazione dei cittadini non un optional, ma una condizione necessaria per prendere decisioni giuste».

«Il lungomare è una delle questioni più sentite dalla nostra comunità – ha affermato il Sindaco Francesco Cagliuso – Per questo ho scelto di comunicarlo direttamente in Consiglio, in forma aperta, senza filtri. Voglio che i consiglieri, le associazioni e i cittadini possano interloquire, porre domande, esprimere preoccupazioni. Le grandi scelte sul territorio si fanno insieme: questa seduta è un passo in quella direzione».