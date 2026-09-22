«A Reggio Calabria sosteniamo convintamente Fabio Roscioli e il centrodestra. È importante che si dia continuità al lavoro svolto da Francesco Cannizzaro». Lo dichiara Simona Loizzo deputato della Lega.

«Invitiamo tutti gli elettori alternativi alla sinistra ad andare a votare e a scegliere il centrodestra. Siamo uniti come sempre e determinati a vincere. Checco Cannizzaro è stato un grande deputato e sarà un grande sindaco. Per quanto riguarda la questione degli idonei calabresi ho ascoltato le loro istanze e confido che i consiglieri regionali di ogni parte politica facciano altrettanto. Non possiamo dare spazio alla demagogia di partiti che si nutrono della sfiducia. Dobbiamo dare una giusta risposta. E ho fiducia sia nella serietà dei consiglieri della Lega che di tutto il centrodestra. Sarà solo merito loro se porteremo a casa la legge».