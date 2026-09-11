Emma Bonino è morta a 78 anni. La fondatrice di +Europa, storica esponente dei Radicali, era stata ricoverata il 7 settembre a Roma a seguito di un’insufficienza respiratoria: aveva avuto un tumore ai polmoni tra il 2015 e il 2023. In cinquant’anni di carriera politica Bonino ha portato avanti moltissime battaglie, dall’aborto alla Corte penale internazionale. Parlamentare, ministra e commissaria europea, in tre occasioni fu candidata al Quirinale.