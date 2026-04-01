Galati e Foti: «Ingresso che rafforza il progetto centrista e il radicamento sul territorio». Il consigliere: «Continuità amministrativa con una nuova prospettiva politica»

Si muove ancora il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative. Il consigliere comunale Massimiliano Merenda aderisce a Noi Moderati, rafforzando – secondo i vertici del movimento – il percorso centrista e il radicamento territoriale in città.

A darne notizia sono l’on. Pino Galati, coordinatore regionale di Noi Moderati in Calabria e vicepresidente vicario nazionale, e l’on. Nino Foti, coordinatore provinciale, che sottolineano il valore politico dell’adesione.

«L’adesione di Merenda è il frutto di un’attenta e condivisa interlocuzione con i vertici nazionali, regionali e provinciali del partito. Puntiamo su di lui e sul suo gruppo in vista delle prossime elezioni comunali», dichiarano.

Per i rappresentanti del movimento, l’ingresso del consigliere comunale conferma la direzione intrapresa: consolidare un’area moderata capace di incidere nella costruzione della coalizione e nel governo della città.

Dal canto suo, Massimiliano Merenda rivendica una scelta maturata nel solco dell’esperienza amministrativa degli ultimi anni. «L’adesione a Noi Moderati rappresenta il risultato di un progetto politico ben definito, volto a rafforzare l’asse di centro della coalizione di governo», afferma.

Il consigliere ricorda il lavoro svolto durante il mandato, sottolineando le deleghe ricoperte – dai parchi e giardini al decoro urbano fino al progetto «Adotta il Verde» – e indica la volontà di proseguire su questa linea. «Dopo cinque anni da consigliere comunale, durante i quali ho lavorato con impegno ottenendo risultati concreti per la città, sento oggi la responsabilità di proseguire questo percorso con una nuova prospettiva politica».

L’adesione si inserisce così nel percorso di costruzione delle liste e degli equilibri in vista dell’appuntamento elettorale di maggio, in un contesto politico cittadino ancora in evoluzione.