In occasione dell'inizio delle lezioni per gli Istituti della città e della provincia di Reggio Calabria, la senatrice della Lega Tilde Minasi rivolge un profondo e accorato messaggio a tutti gli studenti

In occasione dell'inizio delle lezioni per gli Istituti della città e della provincia di Reggio Calabria, la senatrice della Lega Tilde Minasi rivolge un profondo e accorato messaggio a tutti gli studenti, ai docenti e alle famiglie del territorio.

«L'avvio di un nuovo anno scolastico – dichiara la senatrice Minasi – rappresenta un momento determinante non soltanto per la crescita individuale di ciascun giovane, ma per l'intera nostra comunità. Ai ragazzi della mia città desidero rivolgere un augurio sincero e rigoroso: guardate allo studio non come a un adempimento formale, ma come al mezzo più solido per conquistare la vostra indipendenza intellettuale. La conoscenza è l'unica vera forza capace di rendervi uomini e donne liberi, in grado di valutare la realtà con coerenza, autonomia e spirito critico».

«Ripopolare le aule – prosegue la parlamentare reggina – significa riappropriarsi di uno spazio di confronto insostituibile. La vera formazione passa dal dialogo diretto, dall'ascolto reciproco, dal valore della presenza e dalla ricchezza delle relazioni umane che si stringono tra i banchi. La scuola è la prima istituzione con cui vi confrontate: è lì che si impara il rispetto delle regole, la responsabilità verso gli altri e il senso di appartenenza a una civiltà. Non abbiate timore della fatica che lo studio comporta, né delle sfide che incontrerete lungo il cammino, perché è attraverso l'impegno costante che si costruiscono basi solide per la vita».

«Un augurio di buon lavoro – conclude la senatrice – va anche ai docenti, custodi di una missione educativa fondamentale, e alle famiglie, alleate insostituibili in questo percorso. A voi studenti dico: siate curiosi, coltivate le vostre inclinazioni con determinazione e abbiate il coraggio di essere protagonisti del vostro domani. Reggio e la Calabria hanno un profondo bisogno del vostro ingegno, della vostra rettitudine e della vostra sete di sapere».