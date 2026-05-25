È Marco Giuseppe Caruso il nuovo sindaco di Molochio. Il candidato della lista “Primavera” conquista il Comune con 1.000 voti pari al 65,83%, staccando nettamente lo sfidante Bruno Mustica, fermo a 519 preferenze con il 34,17% alla guida della lista “Molochio c’è”.

Il risultato definitivo arriva al termine dello scrutinio delle 9 sezioni del Comune, confermando un’affermazione ampia per Caruso, che guiderà l’amministrazione comunale per il prossimo mandato.

Sono stati 1.538 i cittadini che si sono recati alle urne su 2.564 elettori, con un’affluenza del 59,98%. Limitato il numero delle schede nulle, pari a 11, mentre le schede bianche sono state 8. Nessuna scheda contestata.