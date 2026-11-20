Il sindaco di Reggio: «Il nostro obiettivo è offrire agli atleti, agli accompagnatori e agli appassionati un'esperienza all'altezza del prestigio della competizione»

«Reggio Calabria è prontissima ad accogliere le Next Gen ATP Finals. Una straordinaria opportunità per la nostra città, ma anche per l'intero Sud, che avrà la possibilità di mostrare le proprie potenzialità attraverso una manifestazione sportiva dal prestigio internazionale».

Lo ha dichiarato il Sindaco Francesco Cannizzaro a Torino nel corso della conferenza stampa di presentazione del torneo, in programma dal 9 al 13 dicembre al PalaCalafiore, da poco terminata nella Sala Conferenze dell'Inalpi Arena, che proprio in questi giorni ospita invece le Nitto ATP Finals.

«È una sfida organizzativa importante, che affrontiamo con entusiasmo e senso di responsabilità, grazie a una proficua collaborazione istituzionale. Il nostro obiettivo è offrire agli atleti, agli accompagnatori e agli appassionati un'esperienza all'altezza del prestigio della competizione, dimostrando quanto il Sud sappia esprimere in termini di capacità, professionalità e bellezza».

Il Primo cittadino reggino si è soffermato anche sugli interventi di miglioramento della struttura sportiva, resi possibili grazie ai finanziamenti della Regione Calabria, e soprattutto sul piano predisposto dall'Amministrazione comunale per garantire un'efficiente gestione della mobilità: «Abbiamo previsto aree di parcheggio in prossimità degli svincoli autostradali, dalle quali sarà possibile raggiungere il PalaCalafiore attraverso un servizio di navette completamente gratuito messo a disposizione dal Comune. Particolare attenzione sarà dedicata alla viabilità del Lungomare e del centro storico, con una riorganizzazione del traffico finalizzata a rendere più agevoli gli spostamenti durante la manifestazione».

Cannizzaro ha inoltre evidenziato la posizione strategica dell'impianto, facilmente raggiungibile dall'aeroporto e capace di intercettare anche il pubblico proveniente dalla Sicilia, confermando la centralità di Reggio Calabria nel Mediterraneo. «Vogliamo che chi arriverà a Reggio Calabria trovi una città organizzata, accessibile e accogliente. Tutta la macchina comunale sta lavorando con grande impegno e desidero ringraziare tutto il personale e le maestranze che, anche in queste ore, stanno contribuendo alla riuscita di un'iniziativa di cui siamo particolarmente orgogliosi».

Un'occasione di rilievo anche per i giovani talenti del tennis, tra i quali il diciannovenne palermitano Federico Cinà, già numero quattro del ranking mondiale juniores.

«Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di incontro e di crescita. Questa manifestazione contribuisce ad avvicinare realtà territoriali differenti, rafforzando un legame tra Nord e Sud che trova nella passione sportiva un linguaggio comune. Reggio Calabria è pronta a fare la propria parte, con l'ambizione di lasciare un ricordo positivo e duraturo in quanti avranno l'opportunità di conoscerla».

La manifestazione si configura, dunque, come un’occasione di promozione territoriale che supera i confini dell’evento sportivo, valorizzando la capacità di Reggio Calabria di accogliere iniziative di respiro internazionale e di inserirle in una più ampia prospettiva di sviluppo. Una sfida che unisce prestigio, organizzazione e visione, nella consapevolezza che il risultato più significativo sarà quello di trasformare la ribalta delle Next Gen ATP Finals in un investimento capace ei creare un patrimonio duraturo di opportunità per la città e l’intero territorio metropolitano.

All'incontro con gli operatori dell'informazione, moderato dalla voce inconfondibile di Giorgio Spalluto, oltre al Sindaco di Reggio Calabria hanno partecipato il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, il CEO dell'ATP, Eno Polo, i Presidenti delle Regioni Calabria e Piemonte, Roberto Occhiuto e Alberto Cirio, e il giovane talento del tennis italiano Federico Cinà.