La fine dell’anno è ormai vicina e ancora non è stato venduto il Grande Albergo Miramare. La questione non attiene solo, anche se già basterebbe per preoccuparsene, al colpevole disuso di un immobile di tale pregio, destinato alla ricettività in una città vocata al turismo.

Il Grande Albergo Miramare, infatti, è tra i beni da alienare i cui introiti erano attesi già lo scorso anno dalla casse del Comune di Reggio per l’accantonamento della quota annua al quale l’Amministrazione è tenuta in forza dell’accordo con il governo Draghi sottoscritto nel 2022, per via dell’ingente contributo versato dallo Stato per mettere in ordine i suoi conti.

L’accordo Draghi e le risorse da riservare

«Nonostante l’Ente comunale sia riuscito comunque a garantire la quota annua relativa al 2025 pari a 18 milioni di euro, vi sono beni i cui introiti avrebbero dovuto essere destinati a questo scopo, e che ancora non sono stati venduti. Tra questi i terreni su cui dovrà sorgere il nuovo ospedale di Reggio e il Miramare». Lo ha riferito il dirigente del settore Finanze e Tributi del comune di Reggio, Franco Consiglio, nella parte iniziale della relazione che ha preceduto l'approvazione all'unanimità del rendiconto 2025, nella seduta del Consiglio Comunale di Reggio Calabria dello scorso 5 agosto.

Una disamina che ha posto anche lo storico e pregiato immobile al centro delle aspettative dell’Ente per l’accantonamento della suddetta e dovuta quota annua.

Una somma che però è ancora attesa, visti gli esiti negativi dei controlli sull’aggiudicatario provvisorio e dunque del terzo (rieditato) tentativo di vendita, dopo i primi due andati deserti, dello scorso aprile.

Un bene di pregio e più di tre aste infruttuose

Risalente agli anni 20 del XX secolo e presenta una coesistenza stilistica tra canoni Liberty e dettami neoclassici, dichiarato di interesse storico-artistico, con conseguente applicazione di vincoli di tutela in accordo con la normativa vigente in materia di beni culturali, il Grande Albergo Miramare di Reggio Calabria rientra nel piano comunale Alienazioni e Valorizzazione immobiliari 2026-2028.

Grande Albergo Miramare Reggio Calabria

Nei mesi scorsi, l’immobile era tornato all'asta per la terza volta con prezzo base (sempre ridotto di 1/5 rispetto al secondo esperimento) di quasi 9 milioni di euro (rispetto ai quasi 14 milioni iniziali). Vi era stata una sola offerta. Un esito della vendita all’asta che si profilava diverso dai precedenti andati deserti.

Un terzo tentativo che invece si è rivelato tormentato e adesso giunto alla sua seconda riedizione: prima un difetto documentale dell’unica impresa che aveva presentato l’offerta e adesso una aggiudicazione provvisoria non divenuta definitiva.

Ulteriore riedizione e le aspettative del Comune

Ma il Comune di Reggio non solo non demorde ma ci riprova prima della fine dell’anno, ricorrendo alla riedizione del terzo esperimento di vendita e così non dover abbassare ancora il prezzo basa d’asta. Si punta ancora a quell’importo di quasi 9 milioni di euro, evidentemente ancora decisivo per l’accantonamento annuo in bilancio al qualche l’Ente è tenuto.

Nella stessa determina del settore Patrimonio (n.5657 dell’11 novembre u.s.) si rileva che «per garantire il rispetto dell’Accordo col Governo e in osservanza della normativa vigente in materia, si ritiene necessario procedere a una ripubblicazione del bando alle medesime condizioni e modalità fissate dall’avviso».

L’ennesima vendita all’asta è fissata per il prossimo 15 dicembre, con termine perentorio di consegna delle offerte fissato al 10 dicembre.

Il prezzo “bloccato”

Nella stessa determina di Settore si legge anche che «la presentazione di una domanda costituisce indice concreto di interesse del mercato all’immobile oggetto di alienazione, evidenziando, quindi, una potenziale appetibilità economica del bene alle condizioni già poste a base d’asta e che l’assenza di aggiudicazione non è imputabile a una inadeguatezza del prezzo posto a base di gara, bensì all’esito negativo dei controlli riferibili all’unico soggetto partecipante. Non emergono allo stato elementi oggettivi idonei a giustificare una revisione al ribasso del valore stimato, anche in considerazione della necessità di tutela dell’interesse finanziario dell’Ente e della corretta valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico».

E tuttavia una sola offerta era pervenuta, e solo al terzo tentativo di vendita, rispetto a un immobile pregiato, vincolato dalla direzione regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria alla destinazione di struttura ricettizio-turistico-alberghiera, la cui facciata è stata riqualificata alcuni anni fa ma che non è immediatamente utilizzabile. Esso richiede un ingente investimento per il rifacimento dell’interno e la sua rifunzionalizzazione.

Resta, così, ancora sospeso il destino di questo immobile affacciato sullo Stretto, in pieno centro a Reggio, chiuso ormai da anni. Dopo il tentativo di trattenerlo nel patrimonio comunale affidandone la gestione, la stessa Amministrazione Falcomatà lo aveva inserito il bene nel piano Alienazioni dell’Ente. Ciò con tutte le riflessioni necessarie (e amare) del caso: un Ente si disfa di suoi dei beni architettonici più pregevoli per risanare le sue finanze. Dunque oggi ad essere sospesa non è solo la rinascita del Miramare, che comunque avrebbe luogo in mano privata e non più pubblica, ma anche la tenuta dei conti del Comune.