L’annuncio del governatore fuori da Palazzo Chigi: «Finalmente ci siamo liberati di questa camicia di forza»

«Dopo 17 anni finalmente la Calabria è fuori dal commissariamento». Ad annunciarlo in un video pubblicato sui suoi canali social è stato il governatore della Calabria Roberto Occhiuto.

«A Palazzo Chigi il consiglio dei ministri ha revocato il commissariamento della sanità in Calabria. Un risultato storico, 17 anni con questa camicia di forza, finalmente ce ne siamo liberati» ha concluso il presidente della giunta regionale.