La rappresentante del governo sul territorio commenta l’intervento delle forze dell’ordine che hanno disarticolato due complesse organizzazioni dedite alla produzione e spaccio di stupefacenti

Il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, esprime vivo apprezzamento per la brillante operazione condotta in data odierna dal personale della Polizia di Stato - Squadra Mobile di Reggio Calabria, Reparto Prevenzione Crimine di Siderno, XII Reparto Mobile e Unità Cinofile di Reggio Calabria, con l’ausilio ed il supporto di personale di analoghi Uffici e Reparti di altre province, coordinato dalla Procura della Repubblica - Dda di Reggio Calabria, che ha consentito di disarticolare due complesse organizzazioni dedite alla produzione e spaccio di stupefacenti.

L’esecuzione delle due ordinanze di applicazione di misure cautelari adottate dal Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria ha riguardato complessivamente 32 persone, tra cui anche minorenni, coinvolte a diverso titolo in attività di stoccaggio e commercio all’ingrosso di sostanze stupefacenti, con base nella frazione Concessa di Catona, nonché nella gestione di una piazza di spaccio in un condominio nel rione Marconi.

L’intervento consente di riaffermare in maniera decisa la legalità in alcune zone della città dove la criminalità organizzata, con lo svolgimento di attività illecite ed azioni intimidatorie, ha sottratto spazio vitale alla società civile.