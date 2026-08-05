I circoli dem: «Non è sola ma è sostenuta nella sua meritoria e puntuale opera in seno al Consiglio Comunale da tutte le donne e gli uomini del Pd»

«Le iscritte e gli iscritti del Partito Democratico della Piana di Gioia Tauro esprimono la loro solidarietà a Margherita Mazzeo, consigliera comunale d'opposizione di Oppido Mamertina ed iscritta al partito Democratico per il vile e grave atto intimidatorio subito . Il Partito Democratico della Piana di Gioia Tauro si stringe intorno alla propria iscritta e rappresentante, chiarendo ai vili autori che la consigliera Margherita Mazzeo non è sola, ma è sostenuta nella sua meritoria e puntuale opera in seno al Consiglio Comunale da tutte le donne e gli uomini del Pd.

Quando l'attività politica, libera ed al servizio dei cittadini, è oggetto di atti di intimidazione l'unica via percorribile è continuare a testa alta nella consapevolezza che nessuno farà un passo indietro per liberare questa Nostra amata Terra da chi crede di zittire la denuncia con la paura. Noi ci siamo e siamo al fianco di Margherita Mazzeo, senza paura e senza rassegnazione verso chi crede di poter soffocare un intero territorio. I Circoli PD della Piana di Gioia Tauro».

«Il Circolo del Partito Democratico “W. Schepis” di Taurianova, il segretario Enzo Borgese, il Gruppo consiliare, le Donne Democratiche e i Giovani Democratici di Taurianova esprimono piena solidarietà e vicinanza alla consigliera comunale di Oppido Mamertina Margherita Mazzeo e alla sua famiglia per il grave danneggiamento subito da una loro autovettura.

Spetterà alle forze dell’ordine, attraverso gli accertamenti in corso, chiarire la natura dell’episodio e verificare l’eventuale matrice intimidatoria del gesto. Quanto accaduto rimane, in ogni caso, estremamente grave e non può essere sottovalutato.

Quando viene colpita una persona impegnata nelle istituzioni, in particolare una consigliera che esercita il proprio mandato dai banchi dell’opposizione, è necessario mantenere alta l’attenzione e attendere che sia fatta piena luce sull’accaduto, senza ridurre preventivamente il fatto a un semplice episodio di vandalismo.

Il confronto politico può essere netto e anche duro, ma deve sempre rimanere entro i confini della democrazia, della legalità e del rispetto. Nessuna minaccia, pressione o forma di violenza può essere tollerata.

Ogni rappresentante istituzionale deve poter svolgere liberamente il proprio ruolo, esprimere le proprie posizioni, denunciare ciò che ritiene sbagliato e rappresentare i cittadini senza timori, pressioni o condizionamenti. Difendere questa libertà significa tutelare non soltanto chi ricopre un incarico pubblico, ma la qualità democratica delle nostre comunità.

Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e auspichiamo che venga fatta piena luce sull’accaduto, individuando al più presto i responsabili e chiarendo la natura e le ragioni del gesto.