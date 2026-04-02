«È gravissimo e intollerabile che il vertice dell’Asp di Reggio Calabria abbia scelto di querelare il Comitato civico per l’ospedale di Polistena e dunque di colpire i 2400 cittadini che in un documento unitario hanno espresso critiche sulla gestione scellerata dello stesso presidio ospedaliero. Così s’imbavaglia una comunità e s’incrina il suo rapporto con le istituzioni pubbliche».

Lo afferma in una nota durissima il senatore Nicola Irto, segretario regionale del Pd Calabria.

«I responsabili aziendali dovrebbero accettare il confronto, non nascondere la realtà e comprendere l’utenza. Hanno invece scelto – denuncia Irto – di imbavagliare il dissenso. È un segnale di allarme, ma nessuno provi a sostituire la democrazia con la repressione».

«L’iniziativa dell’Asp è sproporzionata e sbagliata. Non si può – avverte il senatore dem – rispondere al disagio dei territori con le querele. Servono chiarezza, responsabilità e capacità di dare risposte. Da rappresentante delle istituzioni e da cittadino vicino alle comunità, mi sento idealmente – rimarca il segretario del Pd Calabria – tra i 2400 firmatari del documento di critiche. Condivido il loro appello e la loro richiesta di verità e dignità per la sanità pubblica».

«Il Pd Calabria esprime solidarietà incondizionata al Comitato a tutela della salute e a tutti i cittadini coinvolti. Continueremo a vigilare e a denunciare ogni atto che limiti la partecipazione democratica o – conclude Irto – punti a silenziare le voci dei territori».