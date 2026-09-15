In occasione dell’avvio dell’anno scolastico, il sindaco Giovanni Calabria, l’assessore comunale all’Istruzione Carmelo Ciappina e vari rappresentanti dell’Amministrazione hanno visitato questa mattina gli istituti scolastici della città, incontrando dirigenti, docenti, studenti e personale scolastico.



La giornata ha visto la partecipazione dell’assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli, accolta con entusiasmo in tutte le scuole visitate. La presenza dell’assessore Micheli conferma l’attenzione che la Regione Calabria riserva a Palmi, riconoscendone il ruolo centrale nel panorama formativo territoriale.



La visita si è conclusa presso Palazzo San Nicola, dove l’assessore Micheli ha rilasciato una dichiarazione articolata: «Sono davvero contenta di aver visitato alcune delle realtà scolastiche di Palmi e incontrato dirigenti, docenti, personale e soprattutto tanti ragazzi.

Entrare nelle scuole significa avere la possibilità di vedere da vicino una parte importante della vita delle nostre comunità scolastiche. Ho trovato attenzione, un grande entusiasmo, professionalità. Ma soprattutto ho incontrato ragazze e ragazzi con cui è stato bello confrontarsi, ascoltare le loro aspettative e condividere con loro l’importanza della scuola nel loro percorso di crescita.

Ringrazio il sindaco Calabria e l’assessore all’Istruzione Ciappina e tutta l’amministrazione per avermi accompagnata in questa visita e per l’attenzione che l’amministrazione comunale riserva al mondo della scuola. Credo che il rapporto tra istituzioni sia fondamentale: Comune, Regione, dirigenti scolastici e comunità educanti devono lavorare insieme, perché investire nella scuola significa investire concretamente nel futuro dei nostri giovani e, quindi, nel futuro della Calabria.

Porto via da Palmi una bella giornata di ascolto e di confronto e la conferma di quanto sia importante essere presenti nei territori, conoscere direttamente le realtà scolastiche e costruire insieme risposte e opportunità per le nuove generazioni.»



L’assessore comunale all’Istruzione Carmelo Ciappina ha evidenziato il lavoro svolto dall’Amministrazione: «Stiamo investendo sulla sicurezza degli edifici, sulla qualità dei servizi e sulla collaborazione con le scuole. La presenza dell’assessore Micheli testimonia che Palmi è una città che crede nella scuola e che viene riconosciuta per il suo impegno.»



Il sindaco Calabria ha aggiunto: «L’inizio dell’anno scolastico è sempre un momento speciale per la nostra comunità. La sinergia tra Comune, Regione e istituti scolastici è la chiave per costruire un futuro solido per i nostri giovani.»



L’Amministrazione comunale augura a studenti, docenti e famiglie un anno scolastico sereno, ricco di opportunità e di crescita condivisa.

