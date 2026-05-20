«Dalla Calabria parte un modello che guarda al futuro. La consegna, a Pizzo, dei primi 150 Patentini Digitali del Corecom Academy Tour rappresenta un risultato importante per la nostra regione e per l’intero sistema educativo calabrese». Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, in occasione della cerimonia ospitata presso Palazzo della Cultura del comune tirrenico.

«Si tratta di un percorso che, per la prima volta in Italia, unisce educazione digitale ed educazione affettivo-relazionale. Un’esperienza che conferma la Calabria come laboratorio nazionale di innovazione educativa: una terra capace di anticipare i cambiamenti, costruire buone pratiche e offrire al Paese modelli replicabili».

«Desidero complimentarmi con il Corecom Calabria, a partire dal presidente Fulvio Scarpino — ancora Cirillo — per aver promosso, nel corso del suo mandato, questa e tante altre iniziative capaci di trasformare l’educazione digitale in un’esperienza formativa concreta, vicina ai ragazzi, alla scuola e alle famiglie».

«Come Presidenza del Consiglio regionale e come Assemblea legislativa calabrese continueremo a sostenere percorsi virtuosi di questo tipo, aprendo sempre di più le porte dell’istituzione ai giovani e al mondo della scuola».

«Educare al digitale — ha concluso il presidente del Consiglio regionale — significa educare alla libertà, al rispetto e alla vita reale. Significa aiutare i giovani a vivere la rete non come uno spazio separato dalla quotidianità, ma come un luogo in cui portare responsabilità, consapevolezza e umanità».