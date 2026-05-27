Il candidato de La Strada interviene sui risultati ancora non definitivi delle comunali a Reggio Calabria. Critiche alle operazioni di spoglio e un messaggio ai sostenitori: «Siamo già pronti a ripartire»

«Non è ancora il tempo dell’analisi del voto». Saverio Pazzano affida ai social una riflessione a caldo sulle elezioni comunali di Reggio Calabria, invitando ad attendere i dati ufficiali prima di trarre conclusioni definitive sull’esito della tornata elettorale.

Il candidato de La Strada punta il dito soprattutto sulle modalità con cui si sono svolte le operazioni di scrutinio, definite caratterizzate da una «confusione» diffusa. «Per la prossima volta meglio convocare gli osservatori ONU», scrive ironicamente, sottolineando come «l’approssimazione» finisca inevitabilmente per penalizzare i gruppi più piccoli.

Pazzano evita per il momento valutazioni politiche approfondite sul risultato elettorale, rinviando ogni analisi a quando il quadro sarà ufficialmente definito. «Non è ancora il tempo di parlare del dopo, finché non avremo ufficialità dei risultati», afferma.

Nel messaggio, però, emerge anche il ringraziamento rivolto agli elettori e ai sostenitori della lista. «È il tempo di dire grazie per la fiducia riposta in noi e alla quale daremo risposta qualunque sia l’esito ufficiale tra qualche giorno», scrive il consigliere uscente, parlando di una fiducia «preziosa» che il gruppo politico non intende «tradire».

Infine, lo sguardo si sposta già ai prossimi mesi. Pazzano annuncia infatti la volontà di ripartire da un percorso politico strutturato: «Ci diamo già appuntamento per un’analisi del voto, un calendario di iniziative e programmi da portare avanti insieme, la costruzione di una casa politica sempre più necessaria». Un messaggio che lascia intravedere la volontà di consolidare e rilanciare il progetto politico anche oltre l’esito delle urne.