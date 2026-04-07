Pubblicata la graduatoria del programma nazionale. Il Comune vibonese ha partecipato insieme Villa San Giovanni e conquista risorse utili ad allestire la struttura destinata alla prima infanzia

Pizzo ottiene 120mila euro per arredare il nuovo asilo nido comunale di via Sant’Antonio. Il finanziamento rientra nel Programma nazionale “Scuola e Competenze” 2021-2027, nell’ambito dell’avviso pubblico destinato al rafforzamento dell’offerta educativa per la fascia da zero a sei anni attraverso la fornitura di arredi didattici innovativi.

La graduatoria è stata pubblicata nelle scorse ore e vede il Comune di Pizzo tra gli enti ammessi al finanziamento. La partecipazione è avvenuta in forma aggregata con il Comune di Villa San Giovanni, con un contributo complessivo pari a 252mila euro. Di questa somma, 120mila euro sono destinati a Pizzo e saranno utilizzati interamente per i servizi educativi dedicati alla fascia 0-3 anni.

Le risorse per il nuovo nido

Il contributo sarà impiegato, in particolare, per il costituendo asilo nido comunale di via Sant’Antonio. L’obiettivo è dotare la struttura di arredi didattici innovativi, così da realizzare ambienti moderni, sicuri e funzionali, pensati per accogliere i bambini più piccoli in uno spazio adeguato sotto il profilo educativo e strutturale.

Nella nota diffusa dal Comune si evidenzia anche il valore “nominale” dell’investimento, quantificato in circa 2mila euro per ogni bambino previsto. Un dato che dà la misura della portata dell’intervento e della volontà dell’amministrazione di accompagnare l’apertura del nuovo servizio con una dotazione adeguata.

Le parole del sindaco

«Questo finanziamento rappresenta un passo concreto verso il potenziamento dei servizi per la prima infanzia nella nostra città», dichiara il sindaco Sergio Pititto. «La realizzazione e l’allestimento del nuovo asilo nido comunale in via Sant’Antonio rispondono a un bisogno reale delle famiglie e testimoniano la volontà dell’amministrazione di investire sul futuro della comunità, partendo dai più piccoli».

Il sindaco lega dunque il finanziamento non solo all’apertura materiale della struttura, ma anche a una scelta politica e amministrativa che punta a rafforzare i servizi rivolti alle famiglie e alla prima infanzia, in un settore considerato centrale per la crescita del territorio.

Un tassello nella strategia sull’edilizia scolastica

Sulla stessa linea il consigliere delegato all’edilizia scolastica, Gioacchino Puglisi, che sottolinea: «L’intervento ci permetterà di rendere il nuovo asilo nido uno spazio all’avanguardia, dotato di arredi innovativi e pensati per favorire lo sviluppo dei bambini in un contesto educativo stimolante e inclusivo. È un risultato importante che si inserisce in una più ampia strategia di miglioramento dell’edilizia scolastica cittadina».

Nelle parole del consigliere il finanziamento viene inserito in una cornice più ampia, quella del lavoro sull’edilizia scolastica cittadina, con l’idea di affiancare alla realizzazione delle strutture anche una qualità degli spazi interni capace di incidere concretamente sull’esperienza educativa.

La collaborazione con Villa San Giovanni

L’amministrazione comunale esprime infine soddisfazione per il risultato ottenuto e per la collaborazione istituzionale con il Comune di Villa San Giovanni, che ha consentito di raggiungere un obiettivo strategico per il territorio. Un passaggio che sottolinea il valore della partecipazione in forma aggregata e la capacità di intercettare risorse da destinare a un segmento particolarmente delicato come quello dei servizi educativi per l’infanzia.