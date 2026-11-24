“Il ponte, le città e il territorio” è il titolo della tavola rotonda cui il sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti ha partecipato nel pomeriggio di ieri al Cnel, portando la voce della città in un contesto istituzionale di altissimo livello: l’apertura del convegno è stata affidata al Presidente CNEL Renato Brunetta e le conclusioni al Commissario europeo per i trasporti sostenibili e il turismo Apostolos Tzitzikostas e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

«Ringrazio il CNEL e la Fondazione Ambrosetti per aver deciso di ascoltare i territori: che non sono gli spazi fisici in cui l’opera sarà realizzata, ma gli spazi di una comunità che vive, lavora, si muove, ha una sua identità culturale e sociale che deve essere mantenuta e valorizzata sempre, anche di fronte alla possibile realizzazione di un’opera impattante come il ponte» sostiene Caminiti.

«Una comunità che ha già pagato il prezzo di un’attesa durata 55 anni: negli ultimi 40 anni gli annunci sull’opera hanno paralizzato il nostro sviluppo, urbanistico, economico, la stessa idea di uno sviluppo sostenibile non è stata perseguita per come avrebbe dovuto. È stata, dunque, al CNEL l’occasione per rappresentare a tutto il mondo che crede nell’opera come volano per l’Italia e l’Europa, che Villa san Giovanni ha pagato un prezzo e che adesso non è più disposta a pagarlo.

Ieri è stato presentato lo studio THEA sui benefici economici ed occupazionali: ma i benefici attesi e i risultati sperati non sono ancora un beneficio. Piuttosto serve una verifica ex ante e ex post rigorosa delle prospettive future, che non si limiti a descrivere ciò che potrebbe accadere nello scenario più favorevole».

«C’è poi un aspetto centrale: ferrovie, strade, nodi di accesso, collegamenti con i porti e con le reti di trasporto nazionali sono le opere complementari funzionali al sistema e anche al ponte. Servono garanzie e certezze che quelle opere complementari vengano realizzate, senza ritardi. È un’indicazione che non può essere trattata come un dettaglio tecnico. Se i benefici attesi presuppongono la realizzazione di un sistema integrato, la valutazione deve considerare anche gli scenari nei quali quel sistema non si completa nei tempi previsti. Altrimenti si rischia di attribuire all'opera benefici che dipendono da condizioni che non sono ancora garantite».

«Ai territori direttamente coinvolti, come la nostra Città e tutte le comunità dello Stretto, bisogna dare certezze anche sugli effetti sulla mobilità urbana, sull’ambiente, sul paesaggio, sul consumo di suolo, sulla costa e sulle attività economiche già presenti. Sono comunità, economie, sistemi urbani e ambientali che hanno una propria storia e proprie esigenze di sviluppo. Serve, dunque, la distribuzione territoriale dei benefici e dei costi. Il mio contributo a questo confronto ha voluto essere proprio questo: chiedere che alle grandi prospettive dichiarate corrisponda un’analisi altrettanto ampia, concreta e verificabile, che tenga conto della qualità della vita e del valore dei territori. Villa San Giovanni non è lo spazio fisico in cui collocare il pilone e il blocco di ancoraggio del ponte, ma è uno spazio di comunità che merita rispetto».