Il presidente del movimento politico culturale: «La buona amministrazione non aspetta l’emergenza: previene, programma e interviene con tempestività. La manutenzione ordinaria, spesso sottovalutata, è invece il fondamento di una città efficiente e sicura»

«Una città non si giudica dai proclami, ma da come fa vivere ogni giorno le persone. Si giudica da una strada sicura, da un parco curato, da un quartiere illuminato, da un servizio che funziona e da un’amministrazione capace di ascoltare prima che i problemi diventino emergenze. È da qui che dobbiamo ripartire: dalle persone, dai loro bisogni concreti e dalla qualità della vita. Troppo spesso la politica locale si perde nelle polemiche, negli scontri ideologici e nelle promesse rinviate a un futuro indefinito. Ma i cittadini non chiedono parole sempre più grandi. Chiedono risposte, presenza e risultati.

Il primo compito della politica è trasformare le risorse pubbliche in benessere reale. Questo significa occuparsi con serietà della manutenzione delle strade, della pulizia degli spazi pubblici, dell’illuminazione dei quartieri e della sicurezza dei percorsi pedonali. Significa garantire parchi curati, aree gioco sicure e piazze decorose, perché la qualità degli spazi comuni incide direttamente sulla qualità della vita.

La cura del territorio non è un dettaglio: è il primo segnale del rispetto che un’amministrazione dimostra verso i propri cittadini.

Una città deve essere accessibile a tutti: alle famiglie con bambini, agli anziani, alle persone con disabilità e a chiunque vive una condizione di fragilità. Servono marciapiedi percorribili, piste ciclabili realmente collegate, attraversamenti sicuri e una mobilità pensata per le esigenze quotidiane delle persone. È bene pensare che una comunità non si costruisce soltanto attraverso le opere pubbliche. Si costruisce attraverso le relazioni e la capacità di non lasciare nessuno indietro. Per questo dobbiamo rafforzare i servizi sociali di prossimità, sostenere le famiglie, sviluppare l’assistenza domiciliare e creare spazi per i giovani. I ragazzi devono avere luoghi in cui incontrarsi, crescere e partecipare. Gli anziani devono poter contare su servizi e occasioni di socialità, senza sentirsi soli.

Prendersi cura delle persone più fragili non è soltanto un dovere morale: è una scelta che rende più forte tutta la comunità.

Le grandi opere possono essere importanti, ma richiedono tempo. Almeno quindici anni e riguardano tre amministrazioni. Nel frattempo, la vita dei cittadini continua ogni giorno. Per questo è necessario intervenire sulle priorità immediate: una buca da riparare, un lampione da sostituire, un’area da riqualificare, una segnalazione a cui rispondere.

La buona amministrazione non aspetta l’emergenza: previene, programma e interviene con tempestività. La manutenzione ordinaria, spesso sottovalutata, è invece il fondamento di una città efficiente e sicura. Anche l’ambiente deve diventare una priorità concreta. Una gestione efficace dei rifiuti, la tutela del verde urbano e la cura del paesaggio migliorano la salute, il decoro e l’attrattività del territorio. Una città

più pulita e vivibile sostiene anche le attività economiche, il commercio e il turismo. Tutto questo richiede responsabilità da parte dell’amministrazione, ma anche il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni, delle scuole e delle attività locali. La cura del territorio deve diventare un impegno condiviso.

Vogliamo una politica locale capace di ascoltare davvero. Non un’amministrazione distante, chiusa negli uffici e concentrata soltanto sulle procedure, ma un’amministrazione presente nei quartieri, disponibile al confronto e pronta a spiegare con chiarezza le proprie decisioni.

Il dialogo con i cittadini, con le associazioni e con i comitati di quartiere deve essere costante. Il bilancio partecipativo può diventare uno strumento concreto per decidere insieme le priorità e destinare le risorse ai bisogni più urgenti.

Ascoltare non significa promettere tutto. Significa dire con chiarezza che cosa si può fare, con quali tempi e con quali risorse. La trasparenza crea fiducia; la partecipazione crea responsabilità; la collaborazione produce risultati.

Il nostro territorio ha bisogno di una visione, ma anche di scelte immediate. Vogliamo una città in cui i giovani possano progettare il proprio futuro, le famiglie possano trovare sostegno, gli anziani possano sentirsi parte della comunità e ogni persona possa vivere gli spazi pubblici con dignità e sicurezza. Non proponiamo una politica fatta di slogan, ma un metodo fondato su ascolto, concretezza, presenza e responsabilità. Non promettiamo soluzioni miracolose: ci impegniamo a lavorare con serietà, a stabilire priorità chiare e a rendere conto delle decisioni assunte.

Il futuro della nostra comunità non si costruisce dividendo, ma unendo. Non servono nuove contrapposizioni: servono energie, idee e disponibilità a collaborare. C’è bisogno del contributo di tutti, indipendentemente dalle appartenenze politiche, perché il benessere del territorio riguarda ogni singolo cittadino.

Per questo chiediamo fiducia su un progetto semplice e concreto: una città più curata, più accessibile, più solidale e più vicina alle persone.

Insieme possiamo trasformare i bisogni in priorità, le priorità in azioni e le azioni in risultati. Possiamo costruire una comunità in cui nessuno si senta solo, dimenticato o escluso. Una comunità nella quale ogni cittadino possa dire con orgoglio: qui vivo, qui ho un ruolo civico, qui ho un impegno, qui posso stare bene.

Per questo proponiamo un modo diverso di fare politica: più aperto, più concreto e più responsabile. Una politica capace di confrontarsi senza pregiudizi, di ascoltare anche le voci critiche e di trasformare le idee migliori in azioni utili per tutti.

Nessuno deve sentirsi escluso dalle scelte che riguardano il proprio territorio. Ogni cittadino può offrire un contributo, ogni forza politica può avanzare una proposta e ogni confronto, se vissuto con rispetto, può diventare un’occasione di crescita.

Chiediamo quindi fiducia non soltanto per un progetto politico, ma per un progetto di comunità: una comunità più curata, più solidale, più partecipata e più vicina alle persone.

Insieme, possiamo trasformare le differenze in collaborazione, i problemi in priorità e le priorità in risultati concreti. Perché il nostro territorio non appartiene a una parte soltanto: appartiene a tutti noi. E tutti noi abbiamo la responsabilità, ma anche l’opportunità, di renderlo un luogo in cui vivere meglio, sentirsi ascoltati e guardare al futuro con fiducia», conclude Pietro Criaco, presidente del Movimento ProgettoVilla.