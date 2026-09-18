«Esprimo la mia più totale solidarietà al ministro Giuseppe Valditara per il grave atto intimidatorio subìto. Ricevere una busta con un proiettile e minacce è un gesto vile e inaccettabile. Chi usa questi metodi si pone fuori dal confronto democratico e dal rispetto delle istituzioni». Così l'assessore regionale all'Istruzione, allo Sport e alle Politiche per i giovani, Eulalia Micheli, commenta le minacce indirizzate al ministro dell'Istruzione e del Merito.

«La democrazia vive di opinioni diverse e di dibattiti accesi, ma si ferma davanti alla violenza», prosegue l’assessore Micheli. «Le minacce non sono un'alternativa alle idee. Come assessore sento questo episodio molto vicino al mondo della scuola, proprio in questi giorni in cui sto incontrando gli istituti del nostro territorio».

«Ai nostri ragazzi chiediamo ogni giorno di dialogare, di ascoltare chi la pensa diversamente e di rifiutare la violenza. È questo l'unico modo per costruire una comunità unita. Per questo, continueremo a trasmettere agli studenti il valore fondamentale del rispetto e della parola. Rinnovo la mia vicinanza personale e istituzionale al ministro Valditara e ringrazio le forze dell'ordine per il lavoro che stanno svolgendo per fare piena luce sull'accaduto», conclude l’assessore Micheli.