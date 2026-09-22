L'Ufficio del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, guidato da Lorenzo Festicini, ha formalmente inoltrato la richiesta per la realizzazione di un Pronto Soccorso Pediatrico autonomo e dedicato presso il Grande Ospedale Metropolitano (G.O.M.). L'atto istituzionale è stato indirizzato alla Dott.ssa Maddalena Berardi, Direttore Generale e Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Reggio Calabria, e trasmesso per conoscenza all'On. Roberto Occhiuto, Presidente della Giunta Regionale della Calabria e Commissario ad acta per il piano di rientro sanitario.

Le motivazioni: visite sul campo ed eccellenza del personale

L'iniziativa nasce a seguito delle visite istituzionali effettuate dal Garante presso i presidi sanitari del territorio e dal confronto diretto con gli operatori del settore. Sebbene l'esito dei sopralluoghi abbia evidenziato l'elevato valore, la dedizione e la professionalità del personale medico e infermieristico in servizio nei reparti pediatrici, l'analisi dei flussi d'accesso ha posto in luce una carenza strutturale non più ignorabile: l'assenza nell'area metropolitana di un presidio d'urgenza autonomo riservato esclusivamente ai pazienti in età pediatrica.

Tutela emotiva e gestione dei flussi d'emergenza

I pazienti pediatrici richiedono percorsi diagnostico-terapeutici specifici e ambienti protetti capaci di tutelare la loro fragilità emotiva, separandoli nettamente dai traumi e dalle criticità tipiche delle aree di emergenza generale per adulti. L'istituzione di una struttura dedicata non soltanto permetterà un efficientamento della gestione dei flussi di pronto soccorso, ma risponde a un preciso dovere morale e normativo per la tutela del diritto alla salute dell'infanzia.

I prossimi passi: l'attivazione del Tavolo Tecnico

Per valutare la fattibilità e la cronotabella di realizzazione del percorso pediatrico autonomo presso l'hub cittadino, il Garante ha richiesto l'attivazione formale di un Tavolo Tecnico congiunto tra le amministrazioni coinvolte. Offrendo la massima collaborazione istituzionale, l'Ufficio del Garante punta a favorire una sinergia amministrativa capace di fornire risposte celeri e concrete alle aspettative delle famiglie reggine.