Il sindaco di Dinami Antonino Di Bella invita i colleghi di Acquaro, Arena, Gerocarne, Pizzoni, Sorianello e Nardodipace a valutare il passaggio nella Città Metropolitana reggina. Al centro della riflessione soprattutto le opportunità di lavoro e il collegamento con il porto di Gioia Tauro

Non solo Catanzaro. Mentre a nord i Comuni delle Serre guardano al capoluogo regionale, a sud l'Alto Mesima comincia a interrogarsi sull'opportunità di entrare nella Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La proposta del sindaco di Dinami, Antonino Di Bella, arriva proprio mentre il fronte dei Comuni montani che vogliono tornare con Catanzaro compie un nuovo passo istituzionale. Il rischio, per la Provincia di Vibo Valentia, è quello di ritrovarsi stretta tra due spinte centrifughe.

Non c'è ancora alcuna decisione formale sul versante meridionale, ma il segnale politico è significativo. A lanciarlo è il primo cittadino di Dinami, che invita i colleghi dei centri vicini ad aprire un confronto sul futuro amministrativo del territorio. Il porto di Gioia Tauro, le opportunità di lavoro per i giovani, le infrastrutture e i servizi sono gli argomenti sui quali Di Bella propone di costruire un'eventuale nuova prospettiva.

L'iniziativa arriva all'indomani della riunione delle sei Commissioni consiliari del Comune di Catanzaro, che il 16 novembre hanno affrontato la richiesta di riaggregazione dei Comuni delle Serre alla provincia catanzarese. Un incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti di Serra San Bruno, Brognaturo, Mongiana e Simbario e dal quale è emersa la volontà di portare una risoluzione all'esame del Consiglio comunale del capoluogo regionale.

Una Provincia che rischia di perdere pezzi su due fronti

Il quadro che si sta delineando è inedito per la provincia più giovane della Calabria. Da una parte Serra San Bruno e altri centri montani rivendicano legami storici, sociali ed economici con Catanzaro e contestano le carenze infrastrutturali e i servizi del territorio vibonese. Dall'altra, adesso, Dinami propone di guardare in direzione opposta, verso il Reggino e la Piana di Gioia Tauro.

La battaglia delle Serre ha già prodotto atti amministrativi e iniziative istituzionali. Quella dell'Alto Mesima è invece ancora una proposta politica, tutta da discutere. Ma il fatto che entrambe mettano in discussione gli attuali confini provinciali apre inevitabilmente un interrogativo sul futuro assetto territoriale del Vibonese.

«Credo che anche noi dell'Alto Mesima e delle Pre-Serre dobbiamo aprire una riflessione. Perché non valutare insieme la possibilità di avvicinarci alla Città Metropolitana di Reggio Calabria?», afferma Di Bella.

L'appello ai sindaci: da Acquaro ad Arena, da Gerocarne a Pizzoni

Il sindaco di Dinami chiama direttamente in causa gli amministratori di Acquaro, Arena, Gerocarne, Pizzoni, Sorianello e Nardodipace, oltre a San Pietro di Caridà, che però appartiene già alla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L'invito è quello di sedersi attorno a un tavolo per valutare insieme vantaggi, criticità e procedure di un eventuale cambiamento di appartenenza territoriale.

«Vorrei invitare tutti i sindaci dell'Alto Mesima a sederci attorno a un tavolo e discutere insieme di questa possibilità. Non si tratta di prendere decisioni affrettate, ma di avviare uno studio serio, valutando i vantaggi, le criticità e le procedure necessarie per un eventuale percorso verso la Città Metropolitana di Reggio Calabria».

Per Di Bella non si tratta di alimentare contrapposizioni tra territori, ma di cercare nuove occasioni di sviluppo: «Credo che un territorio unito possa avere maggiori occasioni di confronto e di interlocuzione istituzionale. Non dobbiamo avere paura di discutere nuove prospettive».

Il porto di Gioia Tauro come attrattore economico

A differenza del fronte delle Serre, che insiste soprattutto sul legame storico con Catanzaro, il sindaco di Dinami mette al centro le opportunità economiche offerte dall'area reggina, a cominciare dal porto di Gioia Tauro.

«Mi domando perché i giovani di Dinami, Acquaro, Arena, Gerocarne, Pizzoni e degli altri Comuni dell'Alto Mesima non possano avere maggiori opportunità di accedere alle occasioni lavorative che possono svilupparsi attorno al Porto di Gioia Tauro».

Di Bella propone anche un'iniziativa concreta: «Vorrei promuovere un confronto con l'Autorità portuale e con le imprese per valutare percorsi di formazione, orientamento e inserimento professionale destinati anche ai nostri ragazzi. Non chiediamo posti di lavoro regalati, ma opportunità concrete e la possibilità di costruire un futuro nella nostra Calabria».

Nella riflessione entra anche il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, che il sindaco considera una possibile occasione di sviluppo, qualora l'opera venisse realizzata.

«Non possiamo permettere che le aree interne restino fuori dalle grandi trasformazioni. Dobbiamo prepararci, costruire relazioni istituzionali e cercare di intercettare le opportunità che potranno nascere».

Strade, sanità e spopolamento: i problemi che accomunano i due fronti

Al di là delle diverse destinazioni ipotizzate, nelle rivendicazioni dei territori montani tornano gli stessi problemi: collegamenti difficili, servizi sanitari insufficienti, spopolamento e mancanza di prospettive per i giovani.

«I nostri anziani hanno diritto a servizi adeguati, i nostri giovani hanno diritto al lavoro e le nostre comunità meritano attenzione. Dobbiamo smettere di ragionare soltanto in termini di confini e iniziare a ragionare in termini di sviluppo», osserva il primo cittadino.

La proposta di Dinami ha peraltro un precedente significativo. Già nel luglio scorso Di Bella aveva sollecitato un confronto sulla possibile fusione tra Dinami e San Pietro di Caridà, due centri confinanti ma appartenenti a circoscrizioni territoriali differenti. Un'ipotesi rimasta sul piano della discussione, che testimonia tuttavia come il tema del rapporto con il Reggino fosse già entrato nell'agenda politica dell'amministrazione.

Il futuro dei confini provinciali e l'interrogativo per Vibo

Per il momento nessun Comune dell'Alto Mesima ha formalizzato un percorso di distacco dalla Provincia di Vibo Valentia sulla base dell'iniziativa appena lanciata. Né risultano, nella nota del sindaco di Dinami, adesioni ufficiali degli altri amministratori interpellati.

Un eventuale mutamento dei confini richiederebbe un preciso iter istituzionale, disciplinato dall'articolo 133 della Costituzione, con l'iniziativa dei Comuni interessati, il coinvolgimento della Regione e una legge dello Stato.

Ma il significato politico della proposta è già evidente. Mentre Catanzaro si prepara a sostenere formalmente le istanze delle Serre, a sud si affaccia una seconda ipotesi di uscita dalla Provincia di Vibo, questa volta verso la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

«La mia non è una battaglia contro qualcuno. È una riflessione che nasce dalla preoccupazione per il futuro dei nostri territori. Non possiamo continuare a vedere i nostri giovani partire, i nostri paesi perdere abitanti e i servizi diminuire», chiarisce Di Bella.

E conclude: «Non chiediamo privilegi, chiediamo opportunità. Non vogliamo divisioni, vogliamo collaborazione. Il nostro obiettivo deve essere uno solo: garantire ai nostri cittadini più lavoro, più servizi, migliori collegamenti e soprattutto un futuro nella propria terra».