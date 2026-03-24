I contraccolpi del referendum scuotono il ministero della Giustizia. Secondo l’agenzia Italpress, Giusi Bartolozzi si è dimessa da capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio. E, stando a indiscrezioni che trapelano da via Arenula, anche il sottosegretario Andrea Delmastro sarebbe vicino a lasciare. Entrambi – riferisce l’Ansa – sono a colloquio dal Guardasigilli. Bartolozzi aveva legato il suo nome a doppio filo alla riforma Nordio, spendendosi pubblicamente per la legge costituzionale. “Se passa il No scappo all’estero”, non aveva esitato a dichiarare. “I magistrati? Un plotone di esecuzione”. Delmastro, invece, era finito nella bufera per essersi messo in società con la figlia 18enne di Mauro Caroccia, ristoratore condannato per associazione mafiosa.