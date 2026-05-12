I candidati della lista Reset rilanciano un modello partecipativo con azionariato diffuso, controllo sociale e investimenti su quartieri e settore giovanile

«In un momento così delicato per le sorti della nostra amata Reggina, avvertiamo il dovere di chiarire la nostra posizione e, soprattutto, di avanzare proposte concrete per il futuro. Noi, Antonio “Totò” Malara e Maria Stella Granillo, candidati nella lista Reset a sostegno di Mimmo Battaglia, abbiamo scelto consapevolmente di non presenziare alla manifestazione organizzata ieri dagli ultras».

«La nostra assenza non è sintomo di distanza, ma di profondo rispetto: abbiamo voluto evitare ogni forma di strumentalizzazione politica di un sentimento che appartiene solo al popolo amaranto e non alla propaganda amministrativa del singolo candidato. La Reggina non è una bandiera elettorale, ma un patrimonio identitario della città. Giusto che i tifosi chiedano la presenza delle istituzioni e che gli stessi candidati sindaco si siano presi l’impegno di essere presenti nelle sorti amaranto con qualunque risultato elettorale. Al fianco di chi non ha mai smesso di lottare».

«Siamo e saremo tifosi. Accanto a chi ha macinato chilometri in tutta Italia e oggi si ritrova a girare la provincia, seguendo con dignità e infinito amore le sorti amare di una squadra che, per il terzo anno consecutivo, non è riuscita a tornare tra i professionisti. Il loro dolore è il nostro.

Una proposta innovativa: Trasparenza e Partecipazione

Per uscire dalle sabbie mobili dell’incertezza, proponiamo una rivoluzione nel modello gestionale:

Un Tifoso nel CDA: Chiediamo che nel Consiglio di Amministrazione della Reggina, qualunque sia la prossima società, sieda stabilmente un rappresentante dei tifosi, con incontri mensili con gli stessi gruppi di Fede Amaranto per dare rapporto di ciò che avviene».

«Azionariato Popolare: Vogliamo promuovere l’acquisizione di una piccola quota societaria tramite azionariato diffuso. È fondamentale chiarire che non chiediamo ai tifosi di farsi carico dei costi di gestione, che spettano alla proprietà, ma di finanziare esclusivamente un presidio di controllo sociale e trasparenza sulle sorti del club.

Data l’eredità storica che il nome Granillo porta con sé, ci sentiamo in prima linea: ci faremo parte attiva per risollevare la nostra Storia Calcistica, accanto a qualsiasi amministrazione e a qualsiasi società all’altezza di rappresentare la nostra storia solo per il bene della città, dello sport e di quello che significa Reggina».

«La Reggina è sempre stata l’orgoglio di noi reggini ancora residenti qui, ma ancora di più di chi, tristemente fuori, ha insegnato il rispetto e i valori di Reggio Calabria anche ai propri figli; spesso presenti nelle trasferte nelle quali la nostra Reggina ha sempre dato filo da torcere anche alle squadre del Nord.

Ripartire dalle radici: Quartieri e Settore Giovanile

Il rilancio deve essere strutturale e partire dal basso:

Calcio di Quartiere: Valorizzare le squadre e gli stadi di periferia; il calcio deve tornare a essere il motore sociale della città».

«Il Modello Sant’Agata: Dobbiamo tornare a investire sul settore giovanile, proprio dalle periferie. Il Centro Sportivo Sant’Agata e Reggio Calabria sono stati per anni il fiore all’occhiello della Calabria, una fucina di talenti che ha prodotto campioni del mondo come Simone Perrotta. È grazie a quella lungimiranza, e alla cessione di talenti cristallini, che la Reggina ha potuto sostenere nove straordinari anni di Serie A.

La Reggina deve tornare a essere un modello di competenza e appartenenza, coinvolgendo tutti gli attori che hanno portato in alto la nostra fede, da Foti a Bagnato a Praticò a Remo a Iacopino, cercando di non dimenticare nessuno, e di tutti quei soggetti anche a livello nazionale che, per una serie di ragioni, hanno a cuore ciò che la nostra fede rappresenta. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, fuori e dentro le istituzioni».