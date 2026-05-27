«Non appena appreso che i funerali della piccola Eva si sarebbero celebrati domani, stesso giorno in cui è stata programmata dagli uffici la cerimonia della mia proclamazione, ho subito chiesto al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Giuseppe Campagna, di rinviare ad altra data la cerimonia che mi riguarda». Così in una nota il neo sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, in merito al grave lutto che ha colpito la città dello Stretto.

«Nell'impossibilità di poterla rimandare, per motivi tecnici burocratici, proprio con il Presidente Campagna, che ringrazio per la sensibilità, abbiamo concordato di posticipare l'orario, inizialmente previsto per le 18:30, in segno di rispetto per il tremendo lutto che ha colpito la famiglia della bambina e tutta la cittadinanza reggina. Pertanto, la proclamazione si celebrerà alle ore 20» ha concluso Cannizzaro.