In piazza Camagna, tra candidati e cittadini, Saverio Pazzano ha presentato ufficialmente l’avvio della sua campagna elettorale a sindaco di Reggio Calabria con la lista «La Strada». Un momento pubblico, costruito sul contatto diretto e sulla diffusione del programma “in pillole”

Tra le proposte principali, l’introduzione di un abbonamento annuale ai mezzi pubblici a 80 euro, misura pensata per sostenere famiglie e studenti e incentivare una mobilità più accessibile. «È un modo concreto per cambiare il modello di mobilità in città», ha spiegato.

Dodici i punti cardine del programma, che spaziano da inclusività e lavoro fino a trasparenza e partecipazione, con la possibilità per i cittadini di approfondire tramite QR code e contribuire con suggerimenti.

Pazzano ha rivendicato anche il lavoro svolto negli anni in Consiglio comunale: «Abbiamo dimostrato che si può governare anche dai banchi dell’opposizione». E sulla campagna elettorale ha chiarito la linea: «Parleremo di contenuti, senza attacchi personali».

La lista, composta da candidati con esperienze diverse e radicate nel territorio, punta su competenze e impegno sociale per costruire un’alternativa di governo per la città.