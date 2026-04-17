Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni comunali di Reggio Calabria con l’apertura delle prime segreterie politiche e l’intensificarsi delle iniziative sul territorio. Protagonisti principali della sfida sono Domenico Battaglia per il centrosinistra e Francesco Cannizzaro per il centrodestra.

Battaglia ha annunciato l’inaugurazione ufficiale della propria segreteria politica, fissata per domenica 19 aprile alle ore 18 sul centralissimo Corso Garibaldi. Un momento simbolico ma anche operativo, che segna l’avvio concreto della campagna elettorale del candidato del centrosinistra. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un luogo aperto al confronto con cittadini, associazioni e sostenitori, nel segno della partecipazione e della presenza costante sul territorio.

Sul fronte opposto, Cannizzaro ha già avviato da giorni una serie di iniziative che testimoniano una campagna elettorale entrata nel pieno. L’appuntamento è per domenica mattina alle 10 nella sede della sua segreteria politica in via Quartiere Militare, a pochi metri da Palazzo Campanella, per incontrare cittadini e simpatizzanti parlando di futuro, tra un caffè e un cornetto.