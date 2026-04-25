Sono 32 i candidati alla carica di consigliere per le consultazioni in programma a maggio
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È stata presentata ufficialmente questa mattina la lista di Alternativa Popolare in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, a sostegno del candidato Sindaco del Centrodestra Francesco Cannizzaro. Una lista forte con quote rosa maggioritarie, strutturata e altamente rappresentativa del tessuto sociale, professionale e politico della città. Trentadue candidati, uomini (13) e donne (19), accomunati dall’amore per Reggio Calabria e dalla volontà di contribuire concretamente alla sua rinascita.
Ecco l’elenco completo dei 32 candidati della lista Alternativa Popolare:
Ripepi Massimo Antonino
Andidero Ersilia
Barcella Giovanna
Bisacchi Elena
Boz Antonella Angela Mara
Caristi Giovanna Miriam
Chirico Teresa
D’Aguì Patrizia
De Paoli Emilio Francesco
Drommi Antonia Grazia
Falcomatà Bruno
Ferro Maria Giovanna, detta Vania
Filocamo Eleonora
Gatto Paolo
Iaconis Carmela, detta Carmen
Imbalzano Emiliano
Isabella Margherita Simona
Leo Vincenzo Roberto
Logoteta Danila
Mallamace Elisa Maria
Mancini Gaia
Marino Bruno
Minniti Michaela Claire
Perni Antonio
Principato Angela Irene
Romeo Maria Letizia
Scaramozzino Maria
Scopelliti Paolo
Stillittano Francesco
Tramontana Emilio
Trapani Francesco
Zappia Letterio, detto Lillo