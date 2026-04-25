È stata presentata ufficialmente questa mattina la lista di Alternativa Popolare in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, a sostegno del candidato Sindaco del Centrodestra Francesco Cannizzaro. Una lista forte con quote rosa maggioritarie, strutturata e altamente rappresentativa del tessuto sociale, professionale e politico della città. Trentadue candidati, uomini (13) e donne (19), accomunati dall’amore per Reggio Calabria e dalla volontà di contribuire concretamente alla sua rinascita.

Ecco l’elenco completo dei 32 candidati della lista Alternativa Popolare:

Ripepi Massimo Antonino

Andidero Ersilia

Barcella Giovanna

Bisacchi Elena

Boz Antonella Angela Mara

Caristi Giovanna Miriam

Chirico Teresa

D’Aguì Patrizia

De Paoli Emilio Francesco

Drommi Antonia Grazia

Falcomatà Bruno

Ferro Maria Giovanna, detta Vania

Filocamo Eleonora

Gatto Paolo

Iaconis Carmela, detta Carmen

Imbalzano Emiliano

Isabella Margherita Simona

Leo Vincenzo Roberto

Logoteta Danila

Mallamace Elisa Maria

Mancini Gaia

Marino Bruno

Minniti Michaela Claire

Perni Antonio

Principato Angela Irene

Romeo Maria Letizia

Scaramozzino Maria

Scopelliti Paolo

Stillittano Francesco

Tramontana Emilio

Trapani Francesco

Zappia Letterio, detto Lillo