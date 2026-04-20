Segna una nuova fase organizzativa per la Democrazia Cristiana a Reggio Calabria l’incontro che si è svolto oggi alla presenza del leader nazionale Gianfranco Rotondi. Nel corso dell’appuntamento sono stati ufficializzati i nuovi vertici provinciali del partito: Giuseppe Pinto, nominato commissario provinciale, e Walter Melcore, presidente provinciale.

Un passaggio che punta a strutturare nuovamente il partito sul territorio, con l’obiettivo dichiarato di costruire una classe dirigente radicata e riconoscibile. Attorno ai nuovi incarichi, secondo quanto riferito dagli organizzatori, si è registrata una partecipazione significativa di simpatizzanti e militanti.

A margine dell’iniziativa, Rotondi, insieme a Pinto e Melcore, ha incontrato il candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro, formalizzando il sostegno della Democrazia Cristiana alla sua candidatura. L’intesa prevede anche la presenza di candidati riconducibili al partito nella coalizione.

«Ho affidato a Pinto e Melcore il compito di guidare questa nuova fase con serietà e visione – ha dichiarato Rotondi –. La sinergia con il candidato sindaco Francesco Cannizzaro nasce da una condivisione autentica di valori e obiettivi: insieme possiamo costruire una proposta forte, credibile e vincente per Reggio Calabria».

Sulla stessa linea il commissario provinciale Giuseppe Pinto: «Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e determinazione. Il nostro obiettivo è costruire una classe dirigente competente e radicata nel territorio, attraverso un lavoro costante e una presenza concreta».

Parla di «ripartenza» anche il presidente provinciale Walter Melcore, che sottolinea la volontà di «mettere al centro ascolto, organizzazione e coinvolgimento, creando una rete capace di aggregare energie e competenze».

Il ritorno organizzato della Democrazia Cristiana in riva allo Stretto si inserisce così nel quadro più ampio delle dinamiche del centrodestra in vista delle prossime sfide amministrative, con l’obiettivo di consolidare alleanze e rafforzare la proposta politica sul territorio.